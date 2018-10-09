Đội hình kết hợp giữa Chelsea, Man City và Liverpool trong FIFA 19

Cập nhật lúc: 05:32 09/10/2018 (GMT+7)

VOV.VN - Đội hình kết hợp lý tưởng giữa 3 đội bóng đang cạnh tranh ngôi đầu Premier League là Chelsea, Man City và Liverpool trong FIFA 19.

PV/VOV.VN
Ảnh EASports
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