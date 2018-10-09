Đội hình kết hợp giữa Chelsea, Man City và Liverpool trong FIFA 19

Thủ môn: Ederson (Man City)
Hậu vệ: Cesar Azplicueta (Chelsea)
Hậu vệ: Nicolas Otamendi (Man City)
Hậu vệ: Virgil Van Dijk (Liverpool)
Tiền vệ: N'Golo Kante (Chelsea)
Tiền vệ: David Silva (Man City)
Tiền vệ: Kevin De Bruyne (Man City)
Tiền vệ: Eden Hazard (Chelsea)
Tiền đạo: Sadio Mane (Liverpool)
Tiền đạo: Mohamed Salah (Liverpool)
Tiền đạo: Sergio Aguero (Man City)
|Thủ môn: Ederson (Man City)
|Hậu vệ: Cesar Azplicueta (Chelsea)
|Hậu vệ: Nicolas Otamendi (Man City)
|Hậu vệ: Virgil Van Dijk (Liverpool)
|Tiền vệ: N'Golo Kante (Chelsea)
|Tiền vệ: David Silva (Man City)
|Tiền vệ: Kevin De Bruyne (Man City)
|Tiền vệ: Eden Hazard (Chelsea)
|Tiền đạo: Sadio Mane (Liverpool)
|Tiền đạo: Mohamed Salah (Liverpool)
|Tiền đạo: Sergio Aguero (Man City)