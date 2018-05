Đội hình tiêu biểu bán kết lượt về: Không Salah và không Ronaldo

Trải qua 2 trận bán kết lượt về Champions League 2017/2018, trang Whoscored đã đưa ra đội hình xuất sắc nhất. Dưới đây là chi tiết đội hình: Thủ môn Keylor Navas (Real): 8,9 điểm Hậu vệ phải Joshua Kimmich (Bayern): 8,6 điểm Trung vệ Mats Hummels (Bayern): 7,8 điểm Trung vệ Kostas Manolas (AS Roma): 7,7 điểm Hậu vệ trái Aleksandar Kolarov (AS Roma): 7,3 điểm Tiền vệ phải Thomas Muller (Bayern): 7,5 điểm Tiền vệ trung tâm Radja Nainggolan (AS Roma): 7,9 điểm Tiền vệ trung tâm James Rodriguez (Bayern): 8 điểm Tiền vệ trái Sadio Mane (Liverpool): 8,1 điểm Tiền đạo Edin Dzeko (AS Roma): 7,7 điểm Tiền đạo Karim Benzema (Real): 8,5 điểm Đội hình xuất sắc nhất bán kết lượt về Champions League 2017/2018.

