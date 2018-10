Đội hình tối ưu giúp MU vượt khó trước Chelsea

Trận cầu tâm điểm của vòng 9 Ngoại hạng Anh 2018/2019 giữa Chelsea vs MU sẽ diễn ra vào lúc 18h30. Dưới đây là đội hình chi tiết của Quỷ đỏ trước The Blues: Thủ môn David De Gea Hậu vệ trái Luke Shaw Trung vệ Victor Lindelof Trung vệ Chris Smalling Hậu vệ phải Antonio Valencia Tiền vệ Marouane Fellaini Tiền vệ Fred Tiền vệ Paul Pogba Tiền đạo trái Anthony Martial Tiền đạo Romelu Lukaku Tiền đạo phải Marcus Rashford Đội hình dự kiến của Chelsea vs MU.

Trận cầu tâm điểm của vòng 9 Ngoại hạng Anh 2018/2019 giữa Chelsea vs MU sẽ diễn ra vào lúc 18h30. Dưới đây là đội hình chi tiết của Quỷ đỏ trước The Blues: Thủ môn David De Gea Hậu vệ trái Luke Shaw Trung vệ Victor Lindelof Trung vệ Chris Smalling Hậu vệ phải Antonio Valencia Tiền vệ Marouane Fellaini Tiền vệ Fred Tiền vệ Paul Pogba Tiền đạo trái Anthony Martial Tiền đạo Romelu Lukaku Tiền đạo phải Marcus Rashford Đội hình dự kiến của Chelsea vs MU.