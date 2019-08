ĐT nữ Việt Nam tự tin giành vé vào chung kết AFF Cup 2019

ĐT nữ Việt Nam thi đấu rất xuất sắc ở vòng bảng Giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2019 (AFF Cup 2019) khi giành trọn vọn 9 điểm. Đội bóng của HLV Mai Đức Chung ghi được 21 bàn thắng mà không để lọt lưới.

HLV Mai Đức Chung và các học trò chuẩn bị cho trận đấu với ĐT nữ philippines.

Mặc dù chơi rất tốt ở vòng bảng nhưng ĐT nữ Việt Nam vẫn còn nhiều điểm hạn chế. HLV Mai Đức Chung cho biết: “Các cầu thủ vẫn còn bỏ lỡ nhiều cơ hội trong cả 3 trận đấu bảng.



Ở trận đấu đầu tiên trạng thái ra sân của các cầu thủ chưa thực sự tốt, vẫn còn thiếu tự tin nhưng ở 2 trận sau chúng ta đã chơi tốt hơn, trận đấu với Myanmar giành chiến thắng thuyết phục để giành ngôi nhất bảng B”.

Đối thủ của ĐT nữ Việt Nam ở bán kết AFF Cup 2019 là ĐT nữ Philippines, đánh giá về đối thủ, HLV Mai Đức Chung cho hay: “ĐT nữ Philippines đã được đầu tư mạnh mẽ và có sự tiến bộ. Các cầu thủ Philippines nhìn chung có tầm vóc đồng đều, thể lực tốt, chủ yếu chơi bóng dài, bổng. Ban huấn luyện đã có đấu pháp với đối thủ này”.

“Với lịch sử chưa để thua trước đối thủ, tôi hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của các học trò sẽ giành chiến thắng trước ĐT nữ Philippines” - HLV Mai Đức Chung khẳng định.

Theo lịch, trận bán kết AFF Cup 2019 giữa ĐT nữ Việt Nam vs ĐT nữ Philippines diễn ra vào lúc 15h chiều nay (25/8). Trận bán kết còn lại là cuộc so tài giữa ĐT nữ Thái Lan vs ĐT nữ Myanmar diễn ra vào lúc 18h./.