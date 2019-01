“ĐT Việt Nam đá tốt, nhưng Iraq may mắn và kinh nghiệm hơn“

"Điều bất ngờ nhất với tôi là Iraq đã sa sút nhiều. Trình độ cầu thủ của họ không được so với lúc trước, các hậu vệ khá vụng về, phối hợp chiến thuật không tốt. ĐT Việt Nam đã có trận đấu rất tốt, song tiếc là những sai lầm tập thể đã lấy đi tất cả. Đáng lẽ chúng ta có thể hòa trận này" - chuyên gia Vũ Mạnh Hải khẳng định.

Cả ba bàn thắng của Iraq trong trận này đều đến từ dấu ấn cá nhân của các chân sút Tây Á, hoặc sai lầm của các cầu thủ Việt Nam. Nếu Duy Mạnh là người mắc lỗi trong bàn thua đầu tiên, sự chần chừ của cả hệ thống phòng ngự tuyến hai đã khiến các học trò của HLV Park Hang Seo để đối thủ san hòa tỉ số 2-2.

Mohanad Ali trừng phạt sai lầm của tuyển Việt Nam. "Bàn thua đầu tiên là sai lầm cá nhân Duy Mạnh, ai cũng thấy. Đá trung vệ - vị trí 'yết hầu' của đội, khi đoạt được bóng phải phá lên ngay, không được giữ lại và xử lý mạo hiểm để đối phương cướp mất. Bàn thua thứ ba đến từ pha phạm lỗi nguy hiểm khi trận đấu chỉ còn ít phút. ĐT Việt Nam từng nhận nhiều bàn thua như vậy rồi, nhiều lần trả giá rồi. Nhận quả phạt trực tiếp trước vòng cấm địa, lỗi là của Hồng Duy.

Bao nhiêu lần, các cầu thủ vẫn không sửa được. Đây rõ ràng là vấn đề chúng ta phải quan tâm sửa chữa trong các trận tới" - chuyên gia Vũ Mạnh Hải phân tích.

Nhìn toàn cục trận đấu, ĐT Việt Nam đã chơi tốt trước Iraq, có tới hai lần vượt lên dẫn trước và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Sự khởi sắc về cả tinh thần lẫn lối đá trước một trong những đội mạnh nhất châu Á là điều đáng tuyên dương với các cầu thủ ở độ tuổi rất trẻ.

Tuyển Việt Nam đã chơi tốt... "Chúng ta chơi không kém Iraq đâu, kể cả trong tấn công lẫn phòng ngự. Lối chơi tập thể của ĐT Việt Nam, sự gắn kết và cự ly đội hình không kém đối thủ.

Chúng ta chỉ thua những tình huống cá nhân và không may mắn, ở những thời điểm đòi hòi kinh nghiệm. ĐT Việt Nam đặt chỉ tiêu hòa, có đấu pháp như vậy là rất tốt, những bàn thắng của Công Phượng hay phản lưới của Ali Faez đến từ các pha phối hợp rất có nét.

Cũng phải nói, đây là giải đấu các đội tuyển quốc gia có những cầu thủ lão luyện, kinh nghiệm. Đây không phải giải trẻ. Mắc sai sót là sẽ bị trả giá ngay lập tức. Ở đội tuyển, các cầu thủ phải đối diện với đối thủ nhanh, khỏe, dày dạn kinh nghiệm trận mạc. Dù thua, song sự trưởng thành của ĐT Việt Nam là có thể thấy rõ. Chúng ta không nên buồn vì trận thua này. ĐT Việt Nam đã có những bước tiến dài" - chuyên gia Vũ Mạnh Hải nhận định.

Cũng theo cựu danh thủ Thể Công, trận đấu này sẽ làm hẹp đi cơ hội đi tiếp của ĐT Việt Nam. Khả năng vượt qua vòng bảng vẫn còn, nhưng không cao như trước.

"Tôi dự đoán trước trận là ĐT Việt Nam sẽ có kết quả hòa. Nếu trận sau thua Iran ít bàn hoặc hòa, rồi thắng Yemen trận cuối là đi tiếp.

Nhưng hôm nay chúng ta đá thế này, hôm qua Yemen thua Iran tới năm bàn song họ đá cũng không kém chúng ta đâu. Rất khó để ĐT Việt Nam đạt chỉ tiêu như mong muốn. Sau trận thua này, khả năng đi tiếp là rất thấp rồi".

Tuy nhiên, theo chuyên gia Vũ Mạnh Hải, tinh thần các cầu thủ sẽ không bị ảnh hưởng nhiều trước trận đấu với Iran - một trong bốn đội mạnh nhất châu Á hiện tại.

Hãy đứng lên, Iran sắp đến.

Biết đâu đấy, nếu Iran coi thường chúng ta, chúng ta có thể tạo nên bất ngờ chăng? Bóng đá không thể nói trước được điều gì, nhưng ĐT Việt Nam cần rất nhiều may mắn trong hai trận còn lại để qua được vòng bảng. Trận hôm qua, Quang Hải cùng các đồng đội đã thiếu may mắn. Dường như những gì may nhất của ĐT Việt Nam đã ở lại trong năm 2018 mất rồi" - chuyên gia Vũ Mạnh Hải kết luận./.

