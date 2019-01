ĐT Việt Nam - ĐT Iraq: Quá khứ ám ảnh nhà vô địch AFF Cup 2018

1. Việt Nam 0-2 Iraq (Tứ kết Asian Cup 2007)

ĐT Việt Nam dự Asian Cup 2007 với tư cách đồng chủ nhà. Mặc dù không được đánh giá cao, nhưng thầy trò HLV Alfred Riedl đã thi đấu ấn tượng để giành vé vào vòng tứ kết.

Đối thủ của ĐT Việt Nam ở vòng tứ kết là Iraq. Ở trận đấu trên sân Rajamangala (Thái Lan), đại diện của khu vực Đông Nam Á bị Younis Mahmoud chọc thủng lưới ngay ở phút thứ 2.

ĐT Việt Nam thua Iraq ở Asian Cup 2007 từ những tình huống cố định (Ảnh: Getty).

Mặc dù bị dẫn trước từ sớm, nhưng thầy trò HLV Alfred Riedl đã thi đấu rất kiên cường, gây nhiều khó khăn cho đại diện Tây Á. Tuy nhiên, trong ngày mà Younis Mahmoud có phong độ cao, ĐT Việt Nam đã nhận bàn thua thứ 2 ở phút 65.

Ở thời gian còn lại của trận đấu, ĐT Việt Nam chơi rất quyết tâm, nhưng do thua kém về thể hình, đuối thể lực nên các càng trai của chúng ta chấp nhận thua cuộc với tỉ số 0-2.

Clip Việt Nam 0-2 Iraq (nguồn: VFF)

Sau khi đánh bại ĐT Việt Nam, Iraq gây cú sốc khi đánh bại Hàn Quốc ở bán kết trên loạt đấu súng. Trong trận chung kết, đội bóng này đã đánh bại Saudi Arabia với tỉ số 1-0 để giành chức vô địch Asian Cup 2007.

PC_Article_Middle

2. Việt Nam 1-1 Iraq (Vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á)

11 năm sau thất bại trên đất Thái Lan, ĐT Việt Nam lại chạm trán Iraq ở vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á. Ở trận lượt đi trên sân Mỹ Đình ngày 8/10/2015, ĐT Việt Nam chơi tốt, có bàn dẫn trước ở phút 25 do công của Lê Công Vinh. Tuy nhiên, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng đã không bảo vệ được thành quả, khi bị đối thủ gỡ hòa 1-1 trên chấm phạt đền ở phút bù giờ cuối cùng của trận đấu.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

3. Iraq 1-0 Việt Nam (Vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á)

Ngày 29/3/2016, ĐT Việt Nam tái đấu với ĐT Iraq trong trận lượt về vòng loại World Cup 2018. Vì lí do an ninh nên đây là trận đấu mà hai đội phải đá trên sân trung lập ở Iran. Dù chơi rất quyết tâm, nhưng đại diện của khu vực Đông Nam Á vẫn nhận thất bại 0-1, bàn thắng duy nhất được ghi do công của Abdul-Raheem ở cuối hiệp 1.

Như vậy, sau 3 lần gặp nhau ở cấp độ đội tuyển quốc gia, ĐT Việt Nam chưa biết mùi chiến thắng trước Iraq, khi thua 2 và hòa 1, ghi được 1 bàn thắng, để lọt lưới 4./.

Đội hình dự kiến của ĐT Việt Nam trận gặp Iraq: Công Phượng dự bị? VOV.VN - Dưới đây là đội hình dự kiến mạnh nhất của ĐT Việt Nam ở trận ra quân của bảng D trong khuôn khổ VCK Asian Cup 2019.