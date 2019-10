ĐT Việt Nam - ĐT Malaysia: Giăng bẫy bắt hổ ở Mỹ Đình

ĐT Việt Nam đã thắng thuyết phục ĐT Malaysia trong cả 2 lần chạm trán trên sân Mỹ Đình ở AFF Cup 2018. (Ảnh: Vy Vũ)

“ĐT Malaysia đã thay đổi ra sao so với AFF Cup 2018?” – Đó chính là câu hỏi được giới truyền thông Việt Nam quan tâm nhất, trước trận sân nhà đầu tiên của thầy trò HLV Park Hang Seo ở Vòng loại World Cup 2022.

Đáp lại, HLV Park Hang Seo phân tích: “Tôi thấy ĐT Malaysia vẫn giữ HLV cũ nhưng đã có một số thay đổi về nhân sự. Hàng công của họ sắc sảo hơn nhiều, mạnh hơn so với thời AFF Cup 2018. Chúng tôi đang suy nghĩ nhiều về cách đối phó với ĐT Malaysia.

So với AFF Cup 2018, ĐT Malaysia có sự khác biệt khi có những cầu thủ nhập tịch. Khi làm công tác phân tích trận đấu thì ĐT Malaysia chơi ổn định và an toàn hơn. Tuyến tiền vệ của họ mạnh hơn so với AFF Cup 2018”.

Những bài “mổ băng” của giới chuyên môn cũng chung quan điểm với HLV Park Hang Seo khi đánh giá ĐT Malaysia có sức mạnh tấn công đáng gờm hơn nhờ 3 nhân tố nhập tịch mới gồm: hậu vệ cánh phải Matthew Davies (24 tuổi, gốc Australia), hậu vệ trái La'Vere Corbin-Ong (28 tuổi, gốc Anh) và tiền vệ Brendan Gan (31 tuổi, gốc Australia) kết hợp với tiền đạo Mohamadou Sumareh (28 tuổi, gốc Gambia) đã tham dự AFF Cup 2018.

Tuy nhiên, những điểm yếu trong lối chơi mà HLV Tan Cheng Hoe xây dựng vẫn còn đó, khi ĐT Malaysia phụ thuộc vào miếng tấn công biên, giữ cự ly đội hình không tốt và hay mắc sai lầm nơi hàng thủ. “Mãnh hổ” đã thủng lưới tới 4 bàn sau 2 trận ở Vòng loại World Cup 2022 gặp ĐT Indonesia và ĐT UAE.

Hậu vệ phải Matthew Davies có lẽ là hình ảnh tiêu biểu nhất cho sự thay đổi của ĐT Malaysia sau AFF Cup 2018. Nhân tố mới gốc Australia đã kiến tạo cho Syafiq Ahmad đánh đầu mở tỷ số trước ĐT UAE nhưng lại mắc sai lầm khiến ĐT Malaysia thua ngược 1-2 ngay trên sân Bukit Jalil.

ĐT Malaysia đã có nhiều thay đổi so với AFF Cup 2018. (Ảnh: Vy Vũ)

Giới truyền thông Việt Nam quan tâm đến sự thay đổi của ĐT Malaysia. Vậy phía bên kia chiến tuyến, đâu là câu hỏi khiến người Mã canh cánh trong lòng? Đó chắc là những ký ức buồn trước bóng đá Việt Nam.

Trước chuyến làm khách trên sân Mỹ Đình, hàng loạt cầu thủ như Shahrul Saad, Aidil Zafual, Syafiq Ahmad, Mohamadou Sumareh và HLV Tan Cheng Hoe đều bị đặt câu hỏi về những thất bại của ĐT Malaysia dưới tay ĐT Việt Nam trong quá khứ.

Suốt 5 năm qua, bóng đá Việt Nam đã duy trì thành tích bất bại trước bóng đá Malaysia ở cấp độ U23 lẫn cấp độ ĐTQG. Nếu như U23 Việt Nam đã khiến U23 Malaysia không thể lọt vào VCK châu Á và bị loại ngay từ vòng bảng SEA Games 2015 thì ĐT Việt Nam khiến ĐT Malaysia dừng bước ngay vòng bảng AFF Cup 2016 và trở thành bại tướng ở chung kết AFF Cup 2018.

Trong lịch sử đối đầu 20 năm giữa hai nền bóng đá, ĐT Malaysia cũng đang lép vế sau 13 lần chạm trán (4 thắng, 2 hòa, 7 thua) với ĐT Việt Nam. Đáng chú ý, 3 lần gặp nhau ở AFF Cup năm ngoái, thầy trò HLV Park Hang Seo đều chơi trên chân thầy trò HLV Tan Cheng Hoe./.