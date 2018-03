ĐT Việt Nam và những đội bóng đã giành vé vào VCK Asian Cup 2019

Những đội bóng đã giành vé dự VCK Asian Cup 2019 gồm có: 1. UAE (chủ nhà). 2. Qatar - nhất bảng C vòng loại thứ 2. 3. Hàn Quốc - nhất bảng G vòng loại thứ 2. 4. Nhật Bản - nhất bảng E vòng loại thứ 2. 5. Thái Lan - nhất bảng F vòng loại thứ 2. 6. Saudi Arabia - nhất bảng A vòng loại thứ 2. 7. Australia - nhất bảng B vòng loại thứ 2. 8. Uzbekistan - nhất bảng H vòng loại thứ 2. 9. Iran - nhất bảng D vòng loại thứ 2. 10. Syria - 1 trong 3 đội nhì có thành tích tốt nhất vòng loại thứ 2. 11. Iraq - 1 trong 3 đội nhì có thành tích tốt nhất vòng loại thứ 2. 12. Trung Quốc - 1 trong 3 đội nhì có thành tích tốt nhất vòng loại thứ 2. 13. Palestine nhất bảng D vòng loại thứ 3. 14. Oman nhì bảng D vòng loại thứ 3. 15. Ấn Độ - bảng A vòng loại thứ 3. 16. Lebanon nhất bảng B vòng loại thứ 3. 17. Turkmenistan nhì bảng E vòng loại thứ 3. 18. Jordan nhất bảng C vòng loại thứ 3. 19. Bahrain nhất bảng E vòng loại thứ 3. 20. Việt Nam nhì bảng C vòng loại thứ 3. Danh sách chi tiết.

