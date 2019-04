Dư âm MU 2-1 West Ham: Run rẩy tới Camp Nou

Tiếp đón đối thủ ưa thích West Ham, đội bóng vốn đang có chuỗi thành tích tệ hại trên sân khách với 7 trận thua trên tổng số 8 trận gần nhất, MU tưởng chừng sẽ có một trận thắng tưng bừng để tạo đà cho trận tứ kết lượt về Champions League 2018/2019 đầy khó khăn trước Barca ở Camp Nou.

MU gặp quá nhiều khó khăn trước đối thủ ưa thích West Ham. (Ảnh: Reuters).

Thậm chí, 90 phút gặp West Ham còn được xem là cơ hội để các chân sút Quỷ đỏ chỉnh lại thước ngắm của mình, đồng thời tìm lại sự tự tin sau khi không một lần dứt điểm trúng đích ở trận tứ kết lượt đi với Barca hồi giữa tuần, cũng như sau chuỗi trận bết bát vừa qua.



Thế nhưng, một lần nữa, MU lại khiến tất cả thất vọng với chiến thắng đầy may mắn và gây tranh cãi trước West Ham khi cầm bóng chỉ 42% so với 58% của đối thủ, hay còn dứt điểm cầu môn ít hơn đội khách (14 so với 18).

Tình huống Anderson không việt vị trước khi dứt điểm tung lưới De Gea ngay phút thứ 10? (Ảnh: BT Sport).

Nếu không nhờ quyết định gây tranh cãi của trọng tài, khi từ chối bàn thắng của Felipe Anderson dù tiền đạo của West Ham không rơi vào thế việt vị khi dứt điểm tung lưới De Gea ngay phút thứ 10, cũng như quyết định thổi phạt đền trong tình huống phạm lỗi không thật sự rõ ràng của Snodgrass với Mata trong vòng cấm, có lẽ MU khó có thể giành trọn 3 điểm trước Búa tạ.



Nếu không nhờ vận may mỉm cười khi tiền đạo vào sân thay người Antonio bên phía đội khách không dứt điểm dội xà ngang, ở thời điểm tỷ số trận đấu đang là 1-1, cùng phong độ xuất sắc của De Gea trong khung gỗ như thường lệ, có lẽ MU đã gặp nhiều khó khăn hơn, thậm chí là trắng tay ngay trên sân nhà trước đối thủ ưa thích West Ham.

Tình huống vào bóng này của Snodgrass dẫn tới quả phạt đền đầu tiên cho MU gây nhiều tranh cãi. (Ảnh: Getty).

Điều khiến tất cả thất vọng chính là khả năng dứt điểm yếu kém ở hàng công Quỷ đỏ vẫn chưa được cải thiện nhiều, dù đối thủ chỉ là West Ham. Sau 14 pha dứt điểm về phía khung thành thủ môn Fabianski trong cả trận đấu, chỉ có 4 tình huống các chân sút MU dứt điểm trúng đích, trong đó có 2 bàn thắng trên chấm phạt đền của Pogba.



GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Sự thiếu tự tin thể hiện rõ khi Martial ở tình huống mang về quả phạt đền thứ hai cho MU, bởi dù khôn ngoan “dụ” hậu vệ đối phương phạm lỗi nhưng trước đó tiền đạo của đội chủ nhà đã “từ chối” dứt điểm dù đối mặt với thủ thành đối phương và bóng ở vị trí chân thuận rất thuận lợi.

Martial thiếu sự tự tin cần thiết và đưa ra lựa chọn "câu" phạt đền thay vì dứt điểm quyết đoán trong thế đối mặt với thủ thành Fabianski. (Ảnh: Daily Mail).

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Rashford sau khi được tung vào sân như một phương án giải quyết bế tắc nơi hàng công Quỷ đỏ lại tỏ ra quá nôn nóng và vội vàng nên thường xuyên dứt điểm không trúng đích, dù vẫn hoạt động rộng và chơi đầy nhiệt huyết như thường lệ. Trong khi đó, Lukaku tiếp tục mờ nhạt và không có nổi một tình huống dứt điểm thực sự suốt 75 phút có mặt trên sân.



Ở chiều ngược lại, sự ổn định nơi hàng thủ của MU vẫn là dấu hỏi lớn khi các cầu thủ đứng sai vị trí và bắt việt vị lỗi ngay từ tình huống đầu tiên Anderson dứt điểm tung lưới De Gea. Mọi việc thực sự tồi tệ với hàng phòng ngự Quỷ đỏ khi West Ham có bàn thắng gỡ hoà và chơi như “lên đồng” trước sự bối rối và bế tắc của đội chủ nhà.

Sự ổn định và chắc chắn nơi hàng thủ MU vẫn là bài toán khó với HLV Solskjaer. (Ảnh: AP).

Ở trận đấu diễn ra sớm hơn một chút trên đất Tây Ban Nha, Barca với đội hình “lạ hoắc” chỉ có trận hoà 0-0 trước “nhược tiểu” Huesca ở La Liga. Thế nhưng, ai cũng hiểu rằng Gã khổng lồ xứ Catalonia đang có khoảng cách an toàn với đội xếp thứ hai trên BXH và đang toàn tâm toàn ý cho màn tiếp đón MU ở trận tứ kết lượt về Champions League sau đó 4 ngày.



Đó là lý do mà dù MU giành thắng lợi 2-1 trước West Ham để thu ngắn cách biệt với top 4 xuống còn 2 điểm nhưng đây không phải là bước chạy đà hoàn hảo đối với thầy trò HLV Solskjaer trước thử thách khó nhằn hơn rất nhiều là Barca, bởi những điểm yếu của họ vẫn chưa được khắc phục, thậm chí, Quỷ đỏ còn cảm thấy “run rẩy” hơn khi hành quân tới Camp Nou./.