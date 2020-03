Đức Chinh nhập viện, lỡ trận mở màn V-League 2020 của Đà Nẵng

Ngay trước ngày khai màn V-League 2020, CLB Đà Nẵng đã đón nhận tin không vui về lực lượng khi tiền đạo Hà Đức Chinh đã gặp vấn đề về sức khỏe và phải nhập viện.



Đức Chinh phải nhập viện để điều trị vấn đề về gan. (Ảnh: Trần Tiến).

Thông tin từ đội bóng sông Hàn cho biết, Đức Chinh đã nhập viện tại Bệnh viện C Đà Nẵng do men gan cao, cầu thủ sinh năm 1997 sẽ phải uống thuốc điều trị để hạ men gan trước khi có thể trở lại thi đấu.



Việc Đức Chinh không thể ra sân cũng phần nào ảnh hưởng đến hàng tấn công của Đà Nẵng nhưng trong tay HLV Lê Huỳnh Đức vẫn còn bộ đôi tiền đạo ngoại Akinade và Nsiah.



Ngoài sự vắng mặt của Đức Chinh, CLB Đà Nẵng cũng sẽ không có sự phục vụ của Thanh Thịnh và tiền vệ Đặng Anh Tuấn vì chấn thương.



Trận đấu giữa Bình Dương và Đà Nẵng trong khuôn khổ vòng 1 V-League 2020 sẽ diễn ra lúc 17h ngày 8/3. Trận đấu này cũng như 6 trận đấu khác của vòng 1 V-League được tổ chức trên sân không khán giả do những lo ngại về những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19./.