Duy Mạnh, Tấn Tài, Mạc Hồng Quân bị treo giò ở vòng 13 V-League 2019

Đỗ Duy Mạnh và Hồ Tấn Tài nằm trong số 11 cầu thủ bị treo giò ở vòng 13 V-League 2019

Theo thông báo của VPF, có 11 cầu thủ bị treo giò ở vòng 13 V-League 2019. Trong số này, có trung vệ Đỗ Duy Mạnh người vừa cùng ĐT Việt Nam dự King's Cup và hậu vệ Hồ Tấn Tài, người vừa cùng U23 Việt Nam đá giao hữu với U23 Myanmar.

Cả Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội FC) và Hồ Tấn Tài (Bình Dương) đều bị treo giò vì đã nhận đủ 3 thẻ vàng. Những cầu thủ không thể thi đấu vì lý do tương tự gồm: Lê Tấn Tài (Bình Dương), Ngô Xuân Toàn (Sài Gòn FC), Nguyễn Đình Mạnh (Nam Định), Phạm Văn Quý (Nam Định), Mạc Hồng Quân (Than Quảng Ninh) và Đào Nhật Minh (Than Quảng Ninh).

2 cầu thủ chưa mãn hạn treo giò do lĩnh thẻ đỏ trực tiếp ở vòng 11 V-League là Jermie Lynch (Hải Phòng) và Quàng Thế Tài (Viettel).

Ngoài ra còn có Nguyễn Công Thành (TP.HCM) vẫn đang chịu án phạt cấm thi đấu 2 trận do có hành vi phạm lỗi nghiêm trọng với Phạm Xuân Mạnh trong trận gặp SLNA ở vòng 11 V-League 2019.

Theo lịch thi đấu, vòng 13 V-League 2019 sẽ bắt đầu với 2 trận đấu sớm vào giữa tuần này: Quảng Nam - Bình Dương và Hà Nội FC - Sài Gòn FC ngày 13/6. Các trận đấu còn lại sẽ diễn ra trong 2 ngày cuối tuần./.