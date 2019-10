Eibar - Barca: Hiểm họa từ sân khách

Barca đang dần lấy lại sự tự tin của mình sau chuỗi trận phập phù hồi đầu mùa giải. Tuy nhiên, vấn đề của họ nằm ở những trận đấu phải xa nhà, khi đội bóng xứ Catalan thường xuyên để mất điểm hoặc thậm chí là thất bại mỗi lần xa nhà.



Griezmann sẽ cùng Messi giúp Barca thoát khỏi những cuộc khủng hoảng trên sân khách? (Ảnh: Reuters).