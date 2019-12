Everton - Arsenal: Chờ hiệu ứng mới từ HLV Mikel Arteta

Sau 3 tuần để HLV Freddie Ljungberg tạm quyền dẫn dắt Arsenal, ban lãnh đạo “Pháo thủ” đã quyết định bổ nhiệm HLV Mikel Arteta ngồi vào chiếc ghế nóng ở sân Emirates. Nhà cầm quân trẻ tuổi người Tây Ban Nha sẽ gắn bó với Arsenal với bản hợp đồng có thời hạn 3,5 năm.

HLV Mikel Arteta được bổ nhiệm làm huấn luyện viên của Arsenal (Ảnh: Getty).

HLV Mikel Arteta là một nhà cầm quân trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm. Tuy nhiên, trong suốt 3 năm làm trợ lý cho HLV Pep Guardiola, Mikel Arteta đã học hỏi được khá nhiều điều từ nhà cầm quân xuất chúng này.



Mặt khác, khi là cầu thủ, Mikel Arteta đã từng gắn bó với Arsenal 5 năm nên am hiểu văn hóa, triết lý của đội bóng này cũng như môi trường khắc nghiệt ở Premier League. Đó là lý do để các cổ động viên tin rằng, nhà cầm quân sinh năm 1982 sẽ không mất nhiều thời gian để ổn định tình hình ở “Pháo thủ”.

Tiếc cho Arsenal là ở trận đấu với Everton tại vòng 18 Premier League 2019/2020 diễn ra vào tối nay, Mikel Arteta vẫn chưa chính thức chỉ đạo, nhiệm vụ này vẫn được trao cho huấn luyện viên tạm quyền Freddie Ljungberg.

Mặc dù HLV Mikel Arteta chưa trực tiếp chỉ đạo Arsenal nhưng sự có mặt của cựu cầu thủ này sẽ mang lại hiệu ứng tích cực cho đội chủ sân Emriates. Các cầu thủ sẽ phải cháy hết mình khi đọ sức với The Toffees để ghi điểm với thuyền trưởng người Tây Ban Nha.

Hiện tại, Everton đang có dấu hiệu hồi sinh kể từ khi sa thải HLV Marco Silva. Ở 2 trận đấu gần nhất dưới sự dẫn dắt của HLV Duncan Ferguson, The Toffees đã quật ngã Chelsea với tỉ số 3-1 và cầm hòa MU tại Old Trafford. Do đó, các cầu thủ Arsenal được dự đoán gặp nhiều khó khăn.

Đội hình dự kiến

Khó khăn tiếp theo là Arsenal không có lực lượng mạnh nhất khi Kieran Tierney, Héctor Bellerín, Dani Ceballos, Rob Holding và Sead Kolasinac vì chấn thương; Sokratis (treo giò). Trong khi đó, khả năng ra sân của Granit Xhaka và Mesut Ozil còn để ngỏ.

Với những gì 3 Everton thể hiện dưới thời huấn luyện viên tạm quyền Duncan Ferguson, Arsenal sẽ có trận đấu khó khăn ở Goodison Park tối nay. Tuy nhiên, với thực lực của mình, cộng thêm hiệu ứng mà Mikel Arteta đem lại, rất có thể “Pháo thủ” sẽ có điểm ở trận đấu này.

Theo lịch, trận đấu giữa Everton vs Arsenal trong khuôn khổ vòng 18 Premier League 2019/2020 diễn ra vào lúc 19h30 tối nay (21/12 – giờ Việt Nam)./.