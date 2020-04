Filip Nguyễn khó dự AFF Cup 2020 kể cả khi có quốc tịch Việt Nam

Hiện tại, Filip Nguyễn đang trong quá trình hoàn tất thủ tục xin quốc tịch Việt Nam để có thể sớm đủ điều kiện gia nhập đoàn quân của HLV Park Hang Seo trong thời gian tới. Trong trường hợp mọi việc diễn ra suôn sẻ, Filip Nguyễn sẽ kịp xuất hiện ở đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022, cụ thể là cuộc đấu với Malaysia vào tháng 10/2020 và Indonesia, UAE vào tháng 11/2020.



Filip Nguyễn không có nhiều cơ hội ra sân ở AFF Cup ngay cả khi đã có quốc tịch Việt Nam. (Ảnh: Slovan Liberec).

Tuy nhiên, ngay cả khi có cơ hội để thi đấu tại vòng loại World Cup, Filip Nguyễn cũng khó góp mặt tại AFF Cup 2020. Lý do là bởi Giải đấu Đông Nam Á không diễn ra đúng loạt trận quốc tế được FIFA quy định (FIFA Days), nên CLB chủ quản Slovan Liberec tại giải VĐQG CH Séc có quyền không nhả người, tương tự với những lo ngại về trường hợp của Văn Lâm tại Muangthong United.



Tại AFF Cup 2018, Thái Lan cũng không có được sự phục vụ của 4 ngôi sao hàng đầu là Chanathip, Dangda, Kawin, Theerethon do các giải đấu nước ngoài đang diễn ra. Đội tuyển Philippines cũng có được vài cầu thủ thi đấu giai đoạn vòng bảng (trùng với FIFA Days), nhưng họ phải trở về CLB chủ quản trước vòng bán kết.



Trường hợp tương tự cũng đã từng xảy ra với bóng đá Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2020. Khi đó Văn Hậu đã không thể về tập trung do Heerenveen không nhả người bởi giải đấu trẻ châu Á không diễn ra vào đúng dịp FIFA Days./.