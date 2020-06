Futsal HDBank VĐQG 2020: Chủ nhà Khánh Hòa nhọc nhằn đánh bại Cao Bằng

Các CĐV của Sanvinest Sanna Khánh Hòa phải nín thở, chờ đợi tới những giây cuối cùng của trận đấu để chứng kiến đội chủ nhà vượt qua các cầu thủ trẻ Cao Bằng của HLV Nguyễn Bảo Quân với tỉ số 1-0.

Bàn thắng duy nhất do Pi Năng Thái An thực hiện, giúp đội bóng của HLV Đặng Đình Khang tiến một bước tới tấm vé đầu tiên vào chơi tại VCK của giải futsal HDBank VĐQG 2020, do VOV và VFF phối hợp tổ chức.

Sanvinest Sanna Khánh Hòa chật vật giành chiến thắng trước Cao Bằng

Năm thứ 2 liên tiếp phải đấu vòng loại, năm thứ 4 liên tiếp trẻ hóa lực lượng, Sanvinest Sanna Khánh Hòa chật vật giành chiến thắng trước Cao Bằng.

Pi Năng Thái An cướp bóng từ chân đối thủ và dứt điểm thành bàn ngay trong hiệp 1, giúp các cầu thủ chủ nhà tự tin, đứng vững trước áp lực mạnh mẽ mà các cầu thủ Cao Bằng tạo về phía thủ môn Hữu Phúc. Hàng loạt cơ hội ghi bàn đã trôi qua chân Trung Vinh, Huỳnh Mi Woen, Tấn Phước, Hoài An trong cả 2 hiệp đấu.

Thất bại 0-1 trong trận đầu ra quân, nhưng HLV Nguyễn Bảo Quân cho rằng màn trình diễn đó vẫn có điểm tích cực đáng ghi nhận: “Trận đấu đem lại rất nhiều cảm xúc. Đội hình Cao Bằng năm nay có độ tuổi trung bình là 18, lần đầu tiên tham dự giải VĐQG. Thua thì hơi tiếc nuối, nhưng tôi vẫn hài lòng về tổng thể vì các em đã thể hiện tinh thần chiến đấu đến giây phút cuối cùng.”

Cao Bằng đã có những cơ hội nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng

Sanvinest Sanna Khánh Hòa ra quân thắng lợi

Về phần mình, đội trưởng Huỳnh Mi Woen, người đã có 2 cơ hội ghi bàn trong hiệp 1 vào lưới Sanvinest Sanna Khánh Hòa, với một quả đá phạt trực tiếp 10m không hàng rào và một tình huống lốp bóng từ xa chạm xà ngang nảy ra, cho rằng thua vì thiếu may mắn thì phải chấp nhận.

“Trận đấu này toàn đội đã chơi rất tốt. Chúng tôi cũng có những cơ hội nhưng không tận dụng được. Thua vì thiếu may mắn thì phải chấp nhận thôi!” - Huỳnh Mi Woen chia sẻ.

Cũng trong chiều nay diễn ra các trận đấu của vòng loại giải futsal HDBank VĐQG 2020, do VOV và VFF phối hợp tổ chức, giữa Vietfootball với tân binh Hưng Gia Khang Đắk Lắk và Tân Hiệp Hưng với Quảng Nam.

Các trận đấu vòng loại của giải sẽ diễn ra tại Nhà thi đấu Đại học Nha Trang từ nay đến ngày 09/6./.