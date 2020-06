Futsal HDBank VĐQG 2020: Tân Hiệp Hưng “hút chết”, Cao Bằng vào VCK

Cao Bằng chính thức giành vé tới VCK sau chiến thắng trước Hưng Gia Khang.DakLak

Chỉ có 2 bàn thắng được ghi, chia đều cho mỗi đội trong trận cầu giữa Tân Hiệp Hưng và Vietfootball, nhưng điều đó không phản ánh cục diện căng thẳng, thiếu may mắn và kịch tính đến giây cuối cùng của trận đấu. 1 điểm đủ giúp Tân Hiệp Hưng và Vietfootball cùng duy trì hy vọng vào chơi VCK, nếu chiến thắng ở lượt trận cuối.

Tung ra tới 50 cú sút cầu môn, có tới 10 cơ hội rõ rệt để ghi bàn, trong đó có 4 lần đưa bóng tìm tới cột dọc và xà ngang của Vietfootball, nhưng phải chờ tới khi thời gian thi đấu chỉ còn đúng 2 giây, Tân Hiệp Hưng mới ghi được bàn gỡ hòa 1-1.

Trước đó, Vietfootball bất ngờ vươn lên dẫn bàn trước từ một pha phản công sắc bén. Bóng được chuyền dài từ sân nhà lên cho Đức Linh khống chế bóng khéo léo, chuyền ngang cho Việt Đức ập vào dứt điểm cận thành, đưa Vietfootball dẫn trước 1-0.

Dù tấn công dồn dập, dứt điểm cầu môn ào ạt, Tân Hiệp Hưng không thể chiến thắng được thủ môn Đức Mạnh chơi cực kỳ xuất sắc và thần may mắn! Phải tới khi thời gian thi đấu sắp cạn, tận dụng cơ hội Văn Duy trượt chân trong pha phòng ngự ở vòng cấm, khoảng trống mở ra cho Đắc Huy tung cú sút chìm làm rung mành lưới của thủ môn Đức Mạnh.

Đắc Huy (áo vàng) là người hùng của Tân Hiệp Hưng

Lý giải về trận đấu nhọc nhằn giành 1 điểm, Đắc Huy nhận xét: “Trận đấu này Tân Hiệp Hưng chơi không tốt! Nguyên nhân là do tinh thần của đội không ổn định sau 2 trận thua trước đó. Gặp đối thủ rất mạnh như Sanvinest Sanna Khánh Hòa, các cầu thủ lớn tuổi bị suy giảm thể lực và nhận thẻ phạt. Các cầu thủ trẻ còn non kinh nghiệm nên các cầu thủ giàu kinh nghiệm phải gánh đỡ nhiều. Hiệp 2, đội chơi có phần khởi sắc hơn. May mắn là ghi được bàn thắng nên vẫn còn cơ hội”.

Về phần mình, HLV Trần Hoàng Vinh cho rằng “kết quả hòa không đến nỗi tồi vì phản ánh đúng trình độ chơi bóng của đội, đặc biệt là với các cầu thủ trẻ”.

“Trận đấu này vấn đề là phong độ của cầu thủ thôi. Các trận đấu căng thẳng khiến các cầu thủ trẻ cũng bị tâm lý căng thẳng. Tôi cũng hài lòng với sự thể hiện và quyết tâm của các cầu thủ, vì trình độ chỉ có như vậy, nếu vượt qua được thì các cầu thủ sẽ phát triển và thể hiện tốt ở các trận đấu tới.

Có một vấn đề tôi muốn chia sẻ là các trọng tài cần quyết định dứt khoát, chính xác và có sự chia sẻ với các cầu thủ, đặc biệt là lớp trẻ, vì nếu không có giải thích về quyết định, các cầu thủ rất dễ bị tâm lý và khó thể hiện được năng lực chơi bóng”.

Ghi bàn thắng quý giá, giúp Tân Hiệp Hưng giành lại 1 điểm và nuôi hy vọng đi tiếp vào VCK, Đắc Huy cho biết: “Bản thân tôi khi tung ra cú sút quyết định đem lại 1 điểm cho đội thì rất bất ngờ và khá là xúc động vì như vậy Tân Hiệp Hưng vẫn còn hy vọng có thể giành quyền đi tiếp vào vòng sau”.

Thủ môn Đức Mạnh có ngày thi đấu xuất thần trong khung thành Vietfootball

Còn HLV Trần Hoàng Vinh đánh giá đội bóng vẫn có 70-80% cơ hội, sau trận hòa nhọc nhằn 1-1.

“Trận sau mục tiêu của đội sẽ là 3 điểm, vì sau trận này, cơ hội đi tiếp của đội vẫn còn tới 70-80%. Cho nên, kết quả 1 điểm vẫn là không quá tệ. Vấn đề là trận cuối chúng tôi phải giành chiến thắng. Bóng đá là vậy, không phải cứ có nhiều cơ hội thì sẽ giành chiến thắng, quan trọng là phải biết ghi bàn, còn nếu không tất cả chỉ dừng lại ở mức độ cơ hội mà thôi.”

Trong khi đó, người hùng trận đấu của Vietfootball là thủ môn Đức Mạnh cũng đánh giá cơ hội đi tiếp của đội mình khoảng 60%.

“Tôi cũng thi đấu như mọi trận đấu khác, nhưng Vietfootball trận này chơi tập trung cao cho nên những tình huống cứu thua của tôi làm mọi người chơi sung lên.

Thực ra thì đội chưa chuẩn bị (chơi VCK). Mục tiêu lúc đầu là chỉ tạo sân chơi và cơ hội cho các cầu thủ chơi bóng, nhưng đến lúc này thì đội thấy đủ khả năng để vào chơi tại VCK”.

Cũng trong ngày thi đấu hôm nay, Cao Bằng vượt qua Hưng Gia Khang.Daklak với tỉ số 3-1, qua đó trở thành đội thứ 2 giành quyền vào VCK. Quảng Nam thắng Sanvinest Sanna Khánh Hòa với tỉ số 5-1. Tuy nhiên, cục diện giành 2 vé còn lại vẫn để ngỏ cho 4 đội Quảng Nam, Vietfootball, Tân Hiệp Hưng và Hưng Gia Khang.Daklak ở lượt đấu cuối./.

Kết quả lượt 4 VL giải futsal HDBank VĐQG:

Savinest Sanna Khánh Hòa 1-5 Quảng Nam

Tân Hiệp Hưng 1- 1 Vietfootball

Cao Bằng 3-1 Hưng Gia Khang.Daklak