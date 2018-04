Futsal nữ Việt Nam thua 0-4 trong trận giao hữu với Thái Lan

Với mục đích tạo điều kiện cho các cầu thủ dự bị được thi đấu nhiều hơn nên BHL đã xếp đội hình 3 với đa phần là các cầu thủ trẻ. Bên cạnh đó HLV trưởng Trương Quốc Tuấn cũng yêu cầu các cầu thủ không bung hết chiến thuật tránh lộ bài với các đối thủ mà chỉ sử dụng một vài chiến thuật đơn giản bởi mục đích quan trọng nhất là để các cầu thủ làm quen điều kiện thi đấu và khí hậu do vậy đội tuyển Futsal nữ Việt Nam đã nhận thất bại 0-4 trước tuyển Thái Lan.

ĐT Futsal nữ Việt Nam. (Ảnh: Bóng đá)

Đánh giá về trận đấu, HLV Trương Quốc Tuấn cho biết: "Đội Việt Nam hôm nay cũng có phần lúng túng ở những phút đầu, do lần đầu tiên đá ở một sân mới, một vài bạn mới lần đầu tiên lên đội tuyển nên cũng không giữ được phong độ. Đội tuyển Thái vẫn giữ đội hình như đợt SEA Games trước. Do Việt Nam cũng có ý giấu ý đồ chiến thuật nên không thi đấu đúng khả năng thực sự của mình và gặp nhiều khó khăn khi triển khai lối chơi. 2 bàn thắng trong hiệp 1 cũng như 2 bàn thắng trong hiệp 2 là do sai sót cá nhân của các cầu thủ, quên kèm người cũng như trong sử lý bóng, làm mất bóng ở phần sân nhà để đội Thái có cơ hội ghi bàn".

Tại VCK Futsal nữ châu Á 2018, đội tuyển Futsal nữ Việt Nam nằm ở bảng B với Malaysia, Đài Bắc Trung Hoa và Bangladesh. Theo lịch thi đấu, đội tuyển Futsal nữ Việt Nam sẽ thi đấu trận mở màn gặp đối thủ Đài Loan lúc 15h30 ngày 2/5 tại nhà thi đấu Bangkok Arena – Thái Lan.

Trước thềm giải đấu, huấn luyện viên Trương Quốc Tuấn cho biết: "Hai đội Đài Loan và Bangladesh thì ban huấn luyện chưa có thông tin gì, vì 2 đội này đều lần đầu tiên tham gia giải. Malaysia thì quá quen thuộc với chúng ta rồi, vừa rồi ở SEA Games chúng ta hoà 1-1 với họ. Trong bảng đấu này, việc đầu tiên là mình phải tìm kiếm chiến thắng để tranh chấp vị trí nhất bảng để vào vòng sau tránh gặp đội chủ nhà Thái Lan. Sau trận giao hữu với Thái, cũng sẽ ổn định lại đội để làm sao cầu thủ bước vào giải, trận đầu tiên với thể trạng tốt nhất".

Sau trận đấu giao hữu với Thái Lan, BHL cho các cầu thủ nghỉ ngơi thả lỏng hoàn toàn và có buổi tập vào chiều mai. Trong 3 ngày tập luyện còn lại, HLV Trương Quốc Tuấn cho biết sẽ tiếp tục củng cố những mặt còn thiếu, đặc biết là chiến thuật tổng lực Power play và hồi phục lại thể lực, trạng thái ban đầu để đội bước vào giải./.