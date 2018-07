Gặp đủ thiên thời-địa lợi-nhân hòa, Pháp không vô địch mới lạ!

Clip người dân Pháp đổ ra đường ăn mừng chức vô địch World Cup 2018 - thực hiện bởi PV Quang Dũng tại Paris

1. Trước trận chung kết trên sân Luzhniki, cán cân chênh lệch đã nghiêng hẳn về phía Les Bleus. Thậm chí, các chuyên gia còn dự đoán Pháp có thể thắng đậm Croatia. Đơn giản là bởi, Luka Modric và các đồng đội đã bị vắt kiệt sức sau 3 trận liên tiếp phải thi đấu 120 phút.

Chứng kiến các cầu thủ Croatia chạy không nổi trong trận bán kết với Anh, ai cũng có thể tự tin đặt Pháp vào thế “cửa trên” mà chẳng cần tham khảo phân tích từ các chuyên gia bóng đá.

Ngoài ra, những màn “hành xác” trên đường vào chung kết đã bộc lộ hết điểm mạnh, điểm yếu của Croatia. Và thực tế, đội bóng áo cờ đã không thể tạo ra ngày làm việc vất vả cho thủ môn Hugo Lloris dù tung ra 14 cú dứt điểm về phía khung thành Pháp.

Croatia đã "hụt hơi" trước Pháp trong hiệp 2 trận chung kết World Cup 2018. (Ảnh: Getty)

Ngay cả khi thủ môn Hugo Lloris “biếu không” cho Mario Mandzukic bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 2-4, các cầu thủ Croatia cũng không còn sức để xông lên trong 20 phút cuối trận. Kịch bản diễn ra đúng như dự đoán của hàng triệu người yêu bóng đá.

Pháp đã gặp thiên thời để nâng cao chiếc cúp vàng World Cup!

2. Khi tỷ số trận chung kết đang là 1-1, phóng viên của VOV ở sân Luzhniki đã lo trời sẽ mưa lớn. Bởi mây đen vần vũ đã trùm kín bầu trời thủ đô Moscow.

Nếu cơn giông ập xuống đúng thời điểm ấy, biết đâu đôi bên sẽ phải thay đổi lối chơi, cầm chân nhau rồi đi tới loạt sút luân lưu như trận chung kết Champions League giữa MU và Chelsea cách đây 10 năm, trên chính sân Luzhniki.

Tình huống bóng chạm tay Ivan Perisic là pha bóng định đoạt số phận trận chung kết World Cup 2018. (Ảnh: Getty)

Rất may, trời chỉ đổ mưa khi lễ trao giải bắt đầu, tạo điều kiện cho Antoine Griezmann và các đồng đội thoải mái trượt cỏ ăn mừng. Nhưng may mắn ấy chẳng thấm vào đâu so với những gì Croatia đã tặng cho Pháp.

Mario Mandzukic đánh đầu phản lưới nhà. Ivan Perisic vô tình để bóng chạm tay dẫn tới phạt đền. Luka Modric che mắt thủ môn Subasic khi Paul Pogba tung cú đá bồi. Domagoj Vida cũng làm điều tương tự trong tình huống Kylian Mbappe sút xa.

Pháp đã hưởng địa lợi theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng!

3. Phút 55, HLV Didier Deschamps thực hiện sự thay đổi người mang tính bước ngoặt. Steven N'Zonzi vào sân thế chỗ N’Golo Kante. Và quyết định này phát huy hiệu quả một cách chóng vánh. Pháp không chỉ lấy lại thế chủ động nơi tuyến giữa mà còn liên tiếp ghi 2 bàn trong vòng 10 phút sau khi Steven N’Zonzi vào sân.

Khoảng thời gian từ phút 55 đến 65 là thời khắc thăng hoa nhất của Pháp trong trận chung kết cũng như toàn bộ hành trình ở World Cup 2018.

HLV Didier Deschamps đã thể hiện tài cầm quân đúng thời điểm quan trọng. (Ảnh: Getty)

HLV Didier Deschamps thể hiện tài “đọc” trận đấu. Paul Pogba phô diễn 2 kỹ năng ấn tượng nhất của mình là chuyền dài và sút xa. Kylian Mbappe chứng tỏ phẩm chất ngôi sao để trở thành cầu thủ tuổi teen đầu tiên ghi bàn ở chung kết World Cup, sau Vua bóng đá Pele cách đây 60 năm.

Trong 80 phút còn lại của trận chung kết trên sân Luzhniki, Pháp đã thể hiện tinh thần đoàn kết và chơi thứ bóng đá thực dụng để chống lại Croatia và giành chiến thắng dù chỉ cầm bóng 34%.

Pháp hội đủ yếu tố nhân hòa để làm nên chiến tích lịch sử!

4. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa không chỉ song hành cùng thầy trò Didier Deschamps trong trận chung kết với Croatia mà còn trên toàn bộ hành trình ở World Cup 2018.

Sự sa sút khó tin của Đức, vấn đề nội bộ và thất bại bất ngờ của Tây Ban Nha cộng thêm việc Bỉ ra tay loại Brazil đã giúp Pháp "bất chiến tự nhiên thành" trước 3 ứng viên nặng ký cho chức vô địch.

Pháp vô địch World Cup 2018 mà không tạo ra màn trình diễn vượt trội như Đức năm 2014 hay giàu cảm xúc như Italia năm 2006. (Ảnh: Getty)

Les Blues cũng hưởng lợi khi gặp Uruguay trong ngày Edison Cavani phải ngồi ngoài vì chấn thương và Fernando Muslera mắc sai lầm không thể tha thứ. Trước đó, Pháp đã vượt qua Argentina đầy bất ổn nhờ sự tỏa sáng đúng lúc của Kylian Mbappe và Benjamin Pavard.

Lần duy nhất, Pháp đối đầu với một đối thủ cân tài cân sức là trận bán kết với Bỉ và họ giành chiến thắng nhờ một tình huống cố định, ở đúng thời điểm quyết định khi Samuel Umtiti sắm vai người hùng.

Hội đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa, Pháp không vô địch World Cup 2018 mới là chuyện lạ!./.