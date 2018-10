Ghi 11 bàn/11 trận cho Barca, Messi được vinh danh

Đội hình xuất sắc nhất châu Âu tính đến thời điểm hiện tại của mùa giải 2018/2019 do GOAL bầu chọn gồm những gương mặt sau: Thủ môn: Tomas Vaclik (Sevilla) có 57 lần cứu thua, giữ sạch lưới 7 trận hơn bất cứ thủ thành nào ở 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Hậu vệ phải: Joao Cancelo (Juventus) cầu thủ người Bồ Đào Nha góp công lớn vào chuỗi 8 trận thắng liên tiếp của “Lão bà”. Với 17 lần rê bóng thành công, anh là cầu thủ lừa bóng hay thứ 2 Serie A thời điểm này. Trung vệ: Virgil van Dijk (Liverpool) Cầu thủ người Hà Lan chứng minh mình đáng giá đến từng xu mà Liverpool bỏ ra. Vị trí thứ 3 với 20 điểm và chỉ để lọt lưới 3 bàn ở mùa này ở The Kop có đóng góp rất lớn của Virgil van Dijk. Trung vệ: Kalidou Koulibaly (Napoli) ra sân 8 trận ở Serie A, chuyền bóng chuẩn xác trung bình 90%, tỉ lệ không chiến thành công 2,4 lần/trận. Anh góp công lớn vào vị trí thứ 2 mà Napoli đang nắm giữ ở Serie A. Hậu vệ trái: Jordi Alba (Barca) mặc dù không được lên tuyển Tây Ban Nha, nhưng trong màu áo Barca, cầu thủ này thi đấu xuất sắc. Anh đang có 1 bàn thắng 5 kiến tạo sau 11 trận ra sân cho đội bóng xứ Catalan trên mọi đấu trường. Tiền vệ: Allan (Napoli) thi đấu ấn tượng, có 2 đường kiến tạo sau 8 trận giúp cổ động viên Napoli quên đi Jorghinho. Tiền vệ: Jorginho (Chelsea) chơi rất hay trong hệ thống chiến thuật của HLV Maurizio Sarri, anh là “trái tim” của The Blues ở thời điểm hiện tại. Tiền vệ: Kylian Mbappe (PSG) ghi 10 bàn/7 trận ở Ligue 1, trong đó có 4 bàn thắng chỉ trong 13 phút vào lưới Lyon. Tiền vệ: Lionel Messi (Barca) ghi 11 bàn thắng/11 lần ra sân trên mọi đấu trường, đồng thời có 5 đường kiến tạo Tiền vệ: Eden Hazard (Chelsea) đang thi đấu rất hay trong màu áo Chelsea. Sau 8 vòng đấu, tiền vệ người Bỉ ghi 7 bàn thắng và 3 đường kiến tạo. Tiền đạo: Krzysztof Piatek (Genoa) ghi 9 bàn/7 trận ra sân ở Serie A 2018/2019, nhiều hơn bất cứ chân sút nào ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

