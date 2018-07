Ghi chép fan-zone Paris: Tất cả trong vũ điệu cuồng say

Người hâm mộ bóng đá tại thủ đô Paris đang sống trong những thời điểm đặc biệt. Vì những lý do an ninh, các fan-zone thường thấy mỗi khi đội tuyển Pháp tham dự các giải bóng đá lớn, đã không xuất hiện khắp nơi tại Paris trong năm nay.

Tuy nhiên, sau trận tứ kết, thành phố Paris đã quyết định mở một fan-zone đặc biệt tại sảnh trước tòa thị chính thành phố, tạo nên điểm hẹn hấp dẫn cho khoảng 20.000 cổ động viên cổ vũ cho đội tuyển Pháp, trong trận bán kết gặp Bỉ.

Người hâm mộ tại Fan-zone Paris

17h00 giờ Paris, tức 3 tiếng trước khi bóng lăn, hàng chục nghìn người hâm mộ đã đổ về khu vực cửa kiểm tra an ninh để được vào trong khu Fan-zone. Chính quyền thành phố Paris đã phải huy động một lực lượng an ninh đông đảo để kiểm tra từng người hâm mộ tại lối vào. Túi sách, trang phục, phụ kiện cổ vũ của từng người đều được kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho sự kiện.

Cảnh sát Paris cũng tổ chức phân luồng giao thông, nhiều tuyến đường dẫn tới khu vực fan-zone đã bị phong tỏa nhằm tránh hiện tượng ùn ắc. Bên cạnh đó, toàn bộ các ga tàu điện ngầm xung quanh khu vực tòa thị chính Paris đã phải đóng cửa từ 17h30 để tránh quá tải.

Kiểm soát an ninh tại lối vào Fan-zone.

20h00 trận đấu bắt đầu, hàng chục nghìn người hâm mộ, thuộc mọi lứa tuổi có mặt tại fan-zone, đã tạo nên một lễ hội thực sự với những trang phục truyền thống của đội tuyển Pháp, hát quốc ca, cổ vũ theo phong cách Viking hoành tráng, bên cạnh những câu hát vui nhộn “ai không nhảy không phải người Pháp”, “tiến lên các cầu thủ áo lam” hay mô phỏng tiếng gáy quen thuộc của chú gà trống, linh vật của đội tuyển Pháp. Người hâm mộ liên tục hô vang tên các cầu thủ con cưng mỗi khi hình ảnh của các cầu thủ xuất hiện trên màn hình lớn.

Phút thứ 51 của trận đấu, tuyển Pháp mở tỷ số với pha bật cao đánh đầu thành bàn của trung vệ Umtiti, cả fan-zone nổ tung trong tiếng hò reo, cờ và pháo sáng. Thời gian tiếp theo, đã có những phút lo lắng khi đội tuyển Pháp bị đối thủ ép sân nhưng tất cả đã vỡ òa khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.

Những lễ hội thực sự trên các đường phố bắt đầu. Từng dòng người kéo ra các ngã đường, con phố, không ngừng hô vang “chúng ta đã vào chung kết”, “ai không nhảy không phải người Pháp”, hát quốc ca và vô vàn các điệu nhảy truyền thống đẹp mắt. Tại các ga tàu điện ngầm, phương tiện di chuyển quan trọng của người dân Paris, không khí sôi động khác hẳn những ngày thường, những chiếc tàu điện cũng đông hơn, chật chội hơn. Từng nhóm cổ động viên nhảy múa, hò hét được sự hưởng ứng nhiệt tình của người đi tàu, bất kể lứa tuổi và màu da.

Cổ động viên ăn mừng bàn thắng của Umtiti.

Paris đã có một đêm không ngủ sau chiến thắng của đội tuyển áo lam (les bleus) trước tuyển Bỉ. World Cup năm 2018 có lẽ là một trong những cúp bóng đá thế giới đặc biệt nhất đối với người hâm mộ bóng đá tại Pháp. Cách đây 20 năm, Pháp đã giành chức vô địch trên sân nhà. 20 năm sau, khoảnh khắc lịch sử ấy đang có cơ hội rất lớn được tái hiện. Người hâm mộ bóng đá Pháp tin tưởng tuyệt đối vào khả năng tái lập thành tích này của lứa cầu thủ trẻ và tài năng hiện nay.

Theo một cuộc điều tra trên mạng internet ngay sau trận đấu với Bỉ, có tới gần 80% người hâm mộ cho rằng tuyển Pháp sẽ vô địch dù đối thủ tại trận chung kết là Anh hay Croatia. Trận chung kết diễn ra vào ngày 15/7 tới sẽ đem đến câu trả lời và người hâm mộ Pháp đã sẵn sàng để ăn mừng khoảnh khắc lịch sử này./.

Kylian Mbappe bị “ném đá” vì học thói xấu của Neymar VOV.VN - Sao trẻ Kylian Mbappe bị báo giới chỉ trích vì liên tục "ăn vạ" trong 2 trận đấu đã qua ở VCK World Cup 2018.

“50 sắc thái” của Thierry Henry trong trận thua 0-1 của Bỉ trước Pháp VOV.VN -Nhìn lại những cảm xúc của cựu danh thủ Pháp Thierry Henry sau khi chứng kiến đội nhà “gục ngã” trước Gà Trống ở bán kết World Cup 2018.