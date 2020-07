Giải bóng đá hạng Nhì Quốc gia 2020: Rộng cửa thăng hạng

Chiều nay (6/7) tại trụ sở VFF đã diễn ra lễ ký kết và công bố nhà tài trợ chính của giải bóng đá hạng Nhì Quốc gia – On Sports 2020 giữa Liên đoàn bóng đá Việt Nam và thương hiệu On Sports.



Phát biểu tại lễ ký kết, ông Lê Hoài Anh – Tổng thư ký VFF cho biết: “Đây là giải đấu có ý nghĩa quan trọng trong hệ thống ngoài chuyên nghiệp quốc gia và là sân chơi giúp duy trì và phát triển phong trào bóng đá ở các địa phương trong cả nước. Đây là năm thứ hai liên tiếp, giải bóng đá hạng Nhì Quốc gia có nhà tài trợ. Điều này cho thấy giải hạng nhì quốc gia nói riêng và các giải bóng đá ngoài chuyên nghiệp quốc gia nói chung đang nhận được sự quan tâm nhiều hơn của xã hội”.

Lễ công bố nhà tài trờ giải bóng đá hạng Nhì Quốc gia - On Sports 2020 diễn ra chiều nay (6/7) tại trụ sở VFF tại Hà Nội.

Theo nội dung ký kết, hệ sinh thái thể thao và giải trí On Sports chính thức trở thành nhà tài trợ cho giải đấu và ở mùa giải năm nay, giải hạng nhì quốc gia sẽ có nhiều trận đấu được tường thuật trực tiếp phục vụ người hâm mộ cả nước.

Ông Tạ Sơn Đông- Phó tổng giám đốc VTV Cab chia sẻ: “VTV Cab rất quan tâm đến thể thao trong nước và hôm nay On Sports là sản phẩm của VTV Cab và Next Media với mục tiêu mang đến cho khán giả các chương trình đặc sắc về thể thao và giải trí, VTV Cab và Next Media đã đầu tư tao ra một hệ sinh thái rất đa dạng trên truyền hình, trên các hệ sinh thái OTT và online”.

Giải hạng Nhì quốc gia 2020 sẽ khởi tranh vào ngày 10/7 với sự tham dự của 15 đội bóng được chia thành 2 bảng, đấu vòng tròn 2 lượt trên sân nhà và sân khách. Hai đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào VCK, tranh 3 suất lên chơi ở giải hạng Nhất mùa sau, đồng nghĩa với việc các CLB rộng cửa thăng hạng.

Vòng loại diễn ra từ ngày 10/7 đến 8/9 và sau đó VCK được tổ chức trong các ngày từ 13-16/9./.