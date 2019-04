Góc chuyên gia: MU chẳng có cửa so sánh với Man City

“Nếu ai đó hỏi tôi, liệu có bao nhiêu cầu thủ MU xứng đáng chơi cho Man City ở thời điểm này, tôi sẽ không do dự mà trả lời ngay rằng không có ai cả, dù chỉ là đấu tranh cho một vài suất trên băng ghế dự bị của The Citizens. Vậy chúng ta có thể chờ đợi điều bất ngờ nào từ MU ở trận derby thành Manchester trước Man City đêm nay? Tất nhiên là không có bất ngờ nào cả”, Chris Sutton thẳng thắn nhận định trước truyền thông nước Anh.

Không có cầu thủ nào của MU xứng đáng có tên trong đội hình Man City ở thời điểm này, dù chỉ là dự bị - cựu danh thủ Anh Chris Sutton nhận định. (Ảnh: Getty).

Theo cựu danh thủ Anh, người “cùng thời” và bằng tuổi với HLV Solskjaer bên phía MU (cùng sinh năm 1973), một bi kịch – thậm chí còn tồi tệ hơn thất bại 0-4 trên sân Everton hồi cuối tuần, đang chờ đợi Quỷ đỏ ở Nhà hát của những giấc mơ, nơi họ đón tiếp đội bóng hàng xóm Man City.



Cựu danh thủ Anh Chris Sutton thiên về một thắng lợi tưng bừng cho Man City ngay tại Old Trafford trước MU trong trận derby thành Manchester rạng sáng mai (25/4). (Ảnh: Getty).

HLV Solskjaer đã lên danh sách 20 cầu thủ chuẩn bị cho trận derby thành Manchester diễn ra lúc 2h rạng sáng ngày mai (25/4). Thế nhưng, sau màn trình diễn nghèo nàn trước Everton cách đây ít ngày, cũng như nội bộ lục đục khi Pogba công khai chỉ trích các đồng đội cùng ý định chuyển sang Real vào mùa hè này, không nhiều người tin tưởng vào một kết quả khả quan cho MU trước một Man City đang “khát điểm” để bảo vệ ngôi vương trước sự canh tranh quyết liệt từ Liverpool.

Theo chuyên gia bóng đá Chris Sutton, Quỷ đỏ thành Manchester cần tập trung tối đa vào cuộc chiến giành vé dự Champions League mùa tới, đồng nghĩa với việc đối thủ cạnh tranh trực tiếp của MU là Chelsea và Arsenal chứ không phải theo đuổi những mục tiêu xa vời hơn là Man City hay Liverpool.

Việc Pogba công khai chỉ trích đồng đội sau thất bại 0-4 trước Everton cuối tuần trước, cũng như công khai ý định chia tay MU vào mùa hè khiến nội bộ Quỷ đỏ "rối như canh hẹ". (Ảnh: BPI).

“Tôi hiểu các CĐV MU đang khao khát tấm vé dự Champions League mùa tới, bởi đó là thói quen thường niên của họ từ khi lớn lên trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, cần phải thừa nhận một thực tế rằng, thực lực và sự tự tin của các cầu thủ MU hiện tại không xứng đáng với trình độ và đẳng cấp ở đấu trường châu lục đầy danh giá đó”, Chris Sutton “xát muối” vào nỗi đau của nửa đỏ thành Manchester.

Tuy nhiên, Chris Sutton cũng “mách nước” cho người đồng nghiệp và đồng niên Solskjaer cách “hạ” Man City. Theo đó, cựu cầu thủ Chelsea cho rằng, MU có thể áp dụng lối chơi tốc độ của mũi nhọn Rashford như Tottenham đã làm với “quân bài tẩy” Son Heung-min trước Man “xanh” ở vòng tứ kết Champions League vừa qua.

MU không có cửa so sánh với Man City - cựu danh thủ Anh Chris Sutton nhận định trước trận derby thành Manchester.

Theo Chris Sutton, MU cần quyết chiến với Man City trong trận derby thành Manchester vì danh dự, nhưng nên chọn phương án phòng ngự phản công, thay vì chơi sòng phẳng với đối phương trên sân nhà.

“Đó là việc làm ngu ngốc nhất nếu muốn đối đầu tay đôi với Man City lúc này, so sánh về tương quan lực lượng cũng như phong độ của đôi bên. Tôi thiên về một thắng lợi tưng bừng cho The Citizens ngay tại Old Trafford nhưng hy vọng Quỷ đỏ đừng để trận đấu diễn ra một chiều và nhàm chán quá”, Chris Sutton nói./.