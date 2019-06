Góc nhìn: ĐT Thái Lan có thể chết vì tư duy “ao làng”

Ngày 6/4/2018, trong cuộc trả lời phỏng vấn Four Four Two, Kiatisak Senamuang nói rằng: “Người Thái đang mơ dự World Cup. Nhưng người Việt lại chỉ muốn thắng được Thái Lan. Giấc mơ của Thái Lan lớn lao hơn nhiều”.



Chưa dừng lại ở đó, “Zico Thái” còn tuyên bố hùng hồn: “Việt Nam thể hiện được khả năng của họ ở cấp độ giải đấu trẻ, nhưng ở cấp ĐTQG, tôi nghĩ phải mất 10 năm nữa Việt Nam mới thắng được Thái Lan. Thái Lan rõ ràng vẫn là đội mạnh hơn, thậm chí đã vươn tầm châu Á”.

Kiatisak Senamuang từng tuyên bố sốc về sự chênh lệch trình độ giữa Thái Lan với Việt Nam (Ảnh: Getty).

Phát biểu của Kiatisak Senamuang khiến người hâm mộ bóng đá Việt Nam không khỏi “cay mũi”. Dưới góc nhìn của giới truyền thông thì huyền thoại của bóng đá Thái Lan đang cho thấy sự coi thường dành cho nền bóng đá dải đất hình chữ S.

Tuy nhiên, Kiatisak Senamuang có lý khi đưa ra quan điểm cá nhân của mình. Thứ nhất, họ đã thống trị bóng đá Đông Nam Á từ cấp độ trẻ cũng như ĐTQG. Ngay cả khi mang đội hình B dự SEA Games hay AFF Cup đội bóng này vẫn vô địch dễ như ăn kẹo.

Kiatisak Senamuang nói Thái Lan ở tầm châu lục là không sai. Bởi vì “Voi chiến” là đại diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á lọt vào tới vòng loại cuối cùng World Cup 2018 khu vực châu Á. Trong khi đó, Việt Nam thất bại thảm hại ở chiến dịch này, thậm chí chúng ta phơi áo 0-3 trước đối thủ.

“Zizco Thái” nói rằng Việt Nam phải mất 10 năm nữa mới thắng được Thái Lan, nhưng huyền thoại bóng đá xứ chùa vàng không thể ngờ rằng, “Những chú Rồng vàng” chỉ mất đúng 8 tháng để đứng trên đầu người Thái. Đó là ở chiến dịch AFF Cup 2018.

Đây là giải đấu mà Việt Nam không đối đầu trực tiếp với Thái Lan, nhưng thầy trò Park Hang Seo đã vượt qua tất cả các đối thủ ngáng đường để giành chức vô địch với thành tích bất bại. Thái Lan thì sao? Họ thua bạc nhược trước Malaysia ở bán kết, đội không thể thắng “Những ngôi sao vàng” ở AFF Cup 2018 sau 3 lần chạm trán.

Chưa dừng lại ở đó, Việt Nam chỉ cần thêm 2 tháng nữa để Kiatisak Senamuang xấu hổ với lời nói của mình. Ở VCK Asian Cup 2019, Việt Nam là “anh cả” của khu vực Đông Nam Á khi lọt vào tới vòng tứ kết, trong khi Thái Lan bị loại từ vòng 1/8 sau trận thua 1-2 trước Trung Quốc.

Ngoài thành công ở cấp độ ĐTQG, ở lứa U23 hay Olympic, bóng đá Việt Nam đều nhìn Thái Lan qua gương chiếu hậu. Chúng ta giành Á quân ở giải U23 châu Á 2018, về đích thứ 4 tại Asiad 2018. Mới đây nhất, ở vòng loại U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam cũng dội cho U23 Thái lan 4 gáo nước lạnh lên đầu tại sân Mỹ Đình.

Trước thành công vang dội của bóng đá Việt Nam trong hơn 1 năm qua, Liên đoàn bóng đá Thái Lan chịu khá nhiều áp lực. Bản thân các cầu thủ và huấn luyện viên của Thái Lan cũng không thoát khỏi điều này. Đó là lý do tại sao họ mời bằng được Việt Nam dự King’s Cup 2019.

ĐT Việt Nam vô địch AFF CUp 2018 một cách thuyết phục.

Theo quan điểm của người viết, Thái Lan cho thấy rõ máu ăn thua ở giải đấu tổ chức trên sân nhà. Họ sẵn sàng thay đổi thể thức, bốc thăm để được gặp Việt Nam ngay ở trận ra quân. Nếu đánh bại “Những ngôi sao vàng” thì “Voi chiến” nghiễm nhiên đạp đổ được những thành tích mà Việt Nam có được trong hơn 1 năm qua để vỗ ngực tự hào mình vẫn là số 1 của khu vực Đông Nam Á.

Chẳng bởi vậy mà năm lần bảy lượt HLV Sirisak Yotkhakthai nói rằng, Thái Lan nóng lòng được gặp Việt Nam, sẵn sàng đánh bại Việt Nam để chứng minh cho các đội bóng Đông Nam Á, châu Á thấy rằng mình vẫn là lá cờ đầu ở ASEAN. Ngay cả đội trưởng Teerasil Dangda cũng có quan điểm giống ông thầy của mình.

Từ một đội bóng vươn tầm châu Á, tầm nhìn là dự VCK World Cup, nhưng sau một thời gian khủng hoảng, người Thái đang đánh mất sự tự tin và hướng tầm nhìn và kéo tư duy của mình về ao làng, muốn thắng bằng được Việt Nam.

Con gà tức nhau tiếng gáy, Việt Nam đã từng lâm vào tình trạng này, coi vô địch SEA Games, AFF Cup hơn những mục tiêu Asian Cup và World Cup và chúng ta đã thất bại. Từ khi ông Park đến dải đất hình chữ S, chúng ta mới thay đổi được tư duy và thành công cũng đến từ đó.

Thái Lan thì sao? Rõ ràng họ đang cay mũi khi thấy Việt Nam hóa rồng trong gần 2 năm qua, nhưng nếu người Thái không từ bỏ tư duy ao làng thì đừng nói là mục tiêu dự VCK World Cup mà hay cả King’s Cup 2019, người Thái chưa chắc vô địch được./.