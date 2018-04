Guardiola, Mourinho & Top 10 HLV bóng đá hưởng lương cao nhất thế giới

Đứng vị trí thứ 10 là HLV Gregorio Manzano với mức lương 7,1 triệu bảng cho mỗi năm cầm quân tại CLB Guizhou Hengfeng, Trung Quốc (Ảnh: South China Morning Post). Người tiếp theo là HLV Dragan Stojkovic của Guangzhou R&F với 7,1 triệu bảng/năm (Ảnh: South China Morning Post). Sau hơn 20 năm dẫn dắt Arsenal, lương của Arsene Wenger hiện tại đạt 8,9 triệu bảng/năm, đứng ở vị trí thứ 8 (Ảnh: The Sun). Đứng thứ 7 là cựu HLV Man City Manuel Pellegrini đang dẫn dắt CLB Hebei China Fortune với mức giá 8,9 triệu bảng (Ảnh: Foottheball) Cách đây không lâu, HLV Fabio Capello vẫn là nhà cầm quân hưởng lương cao thứ 6 trên thế giới với mức thu nhập 8,98 triệu bảng/năm ở CLB Jiangsu Suning. Tuy nhiên, cựu HLV Fabio Capello vừa bị đội bóng Chinese Super League sa thải do thành tích yếu kém. Năm ngoái, HLV Antonio Conte đã được Chelsea ký bản hợp đồng mới với mức lương 9 triệu bảng/năm, vươn lên vị trí thứ 5 (Ảnh: Sky Sports). Sau khi giã từ sự nghiệp cầu thủ, Fabio Cannavaro đã trở thành HLV và đang dẫn dắt CLB Guangzhou Evergrande với mức lương cao top 4 thế giới: 10,6 triệu bảng/năm (Ảnh: ESPN). Đứng thứ 3 là "Người đặc biệt" Jose Mourinho đang dẫn dắt MU với bản hợp đồng 15 triệu bảng/năm đến năm 2020 (Ảnh: Metro). Đất nước Trung Quốc lại tiếp tục được nhắc tên, nhưng lần này là vị trí HLV trưởng ĐTQG, đó là ông Marcello Lippi với 18 triệu bảng/năm, cao thứ 2 thế giới (Ảnh: South China Morning Post). Vị trí số 1 thuộc về Pep Guardiola khi ông đồng ý gia hạn với Man City đến năm 2020 với mức lương 20 triệu bảng/năm và chỉ còn chờ ngày đặt bút ký vào hợp đồng (Ảnh: The Sun).

