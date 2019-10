Hạ đẹp Newcastle, Chelsea thắng trận thứ 5 liên tiếp

Sau chuỗi 4 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, Chelsea tràn đầy tự tin khi tiếp đón Newcastle trên sân nhà ở vòng 9 Premier League.



Dù vậy, đội khách cũng đang có những sự hưng phấn nhất định khi vừa hạ MU ở vòng đấu trước.



Chelsea có chiến thắng tiếp theo khi hạ Newcastle 1-0. (Ảnh: Getty).