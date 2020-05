Hà Nội FC gặp lại đội bóng đã gieo sầu cho mình ở V-League 2020

Hà Nội FC đá giao hữu với Than Quảng Ninh vào ngày 23/5.

Hà Nội FC là đương kim vô địch của Cúp Quốc gia. Họ là một trong 6 đội bóng không phải đá vòng sơ loại ở sân chơi này. Do đó, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đã bắt đối để đá giao hữu.



Theo lịch, nhà đương kim vô địch V-League sẽ đá giao hữu với Than Quảng Ninh trên sân Hàng Đẫy và ngày 23/5 tới. Trận đấu diễn ra vào lúc 16h, trước 2h đồng hồ so với trận khai mạc của Cúp Quốc gia 2020 giữa Nam Định vs HAGL.

Trước khi đá giao hữu với Than Quảng Ninh, Hà Nội FC cũng có 2 trận đấu tập với Viettel theo thể thức lượt đi lượt về. Ở trận lượt đi, do thời tiết mưa nên 2 đội chỉ đá được hơn 30 phút, Hà Nội FC thắng 1-0. Trong trận lượt về, đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm thắng đối thủ 2-0.

Than Quảng Ninh là một trong những ứng viên vô địch ở V-League 2020. Sau khi thất bại 0-1 trước HAGL ở trận ra quân trên sân Pleiku, đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng đã giành chiến thắng 3-1 trước Hà Nội FC tại vòng 2 trên sân Cẩm Phả./.