Hà Tĩnh thắt chặt an ninh sau sự cố “vỡ sân“ ở vòng 4 V-League 2020

Để đảm bảo an toàn cho trận đấu Hà Tĩnh - Đà Nẵng trong khuôn khổ vòng 5 V-League 2020, rất đông lực lượng an ninh đã được huy động.

Lực lượng an ninh có mặt ở sân rất sớm, ngay từ khi các CĐV chưa đến sân.

Không chỉ lực lượng an ninh, lực lượng cứu hỏa cũng được huy động với số lượng đông.

Mọi phương án để đảm bảo an toàn cho trận đấu đã được đề ra.

BTC sân Hà Tĩnh hi vọng với lực lượng an ninh đông đảo hơn, sân đấu sẽ được đảm bảo an toàn.