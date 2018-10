Hạ Tottenham, Man City trở lại ngôi đầu

Trận đấu giữa Tottenham và Man City là trận cầu được đánh giá là tâm điểm của vòng 10 Premier League. Tottenham sẽ vượt qua chính đối thủ nếu thắng còn Man City cũng cần ba điểm để vượt qua Liverpool và trở lại ngôi đầu.



Man City chủ động cầm nhiều bóng ngay từ những phút đầu nhưng Tottenham cũng sẵn sàng chơi phản công khi có cơ hội. Sissoko đi bóng từ cánh phải và chuyền đổi cánh sáng trái cho Moura nhưng hậu vệ đội khách đã can thiệp kịp thời.



Trong thế trận ấy, bàn thắng đã sớm đến ở phút thứ 6. Xuất phát từ phát phát bóng lên của thủ thành Ederson bên phía đội khách, Trippier đánh đầu cản phá hớ hênh và sau đó bị Sterling vượt qua trước khi "số 7" của nhà ĐKVĐ căng ngang từ cánh trái để Mahrez dễ dàng ghi bàn cho "The Citizens".





Mahrez ghi bàn duy nhất cho Man City. (Ảnh: Reuters).

Những phút sau đó, thế trận đôi công tiếp tục được duy trì nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm trong 45 phút đầu tiên.



Sang hiệp hai, Man City là đội chơi tốt hơn trong khoảng thời gian đầu. Khá nhiều cơ hội được đội khách tạo ra và chỉ có may mắn mới giúp Tottenham duy trì tỷ số 0-1.



10 phút cuối cùng, thầy trò Pochettino dồn toàn lực tấn công để tìm bàn gỡ hòa và cơ hội tốt nhất của họ đã đến ở phút 81 nhưng Lamela lại sút vọt xà ngang trong tư thế quá thuận lợi.



Như vậy, nhà ĐKVĐ Man City giành chiến thắng tối thiểu nhưng cực kỳ quan trọng 1-0 trên sân Wembley của Tottenham, đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong cuộc đua đoạt danh hiệu vô địch Premier League mùa này. Man City tiếp tục duy trì thành tích bất bại mùa này (cùng Liverpool vs Chelsea) và đòi lại được ngôi đầu từ tay The Kop./.





Đội hình thi đấu:



Tottenham (4-2-3-1): Hugo Lloris; Kieran Trippier, Davinson Sanchez, Toby Alderweireld, Ben Davies; Eric Dier (Harry Winks 67'), Mousa Dembele (Dele Alli 75'); Moussa Sissoko, Erik Lamela, Lucas Moura (Christian Eriksen 81'); Harry Kane.



Man City (4-3-3): Ederson; Kyle Walker, John Stones, Aymeric Laporte, Benjamin Mendy; Bernardo Silva, Fernandinho, David Silva (Vincent Kompany 89'); Riyad Mahrez (Gabriel Jesus 90'), Sergio Aguero (Kevin De Bruyne 71'), Raheem Sterling.