HAGL nằm trong nhóm CLB đủ chuẩn dự cúp châu Á

HAGL đạt chuẩn nhưng có rất ít cơ hội đá cúp châu Á mùa tới.

Ngày 8/10, Ban cấp phép VFF dưới sự chủ trì của Phó chủ tịch Thường trực, Trưởng Ban cấp phép VFF Trần Quốc Tuấn đã có cuộc họp tổng kết, đánh giá tiêu chí cấp phép của các CLB V-League và xem xét, phê duyệt đề xuất cấp phép cho các CLB tham dự giải đấu cấp CLB của LĐBĐ châu Á (AFC) năm 2020.



Theo đó, căn cứ Quy chế cấp phép CLB bóng đá chuyên nghiệp hiện hành, thời gian biểu thực hiện chu trình cấp phép năm 2019 cũng như việc đánh giá mức độ hoàn thiện yêu cầu cấp phép CLB năm 2019 của 14 CLB V-League, Ban cấp phép VFF đã tiến hành xem xét và quyết định phê duyệt đề xuất cấp phép cho 08 đội tham dự các giải đấu cấp CLB của AFC năm 2020, gồm: Bình Dương, SHB Đà Nẵng, CLB TP.Hồ Chí Minh (CLB TP.HCM), Sài Gòn, Viettel, Than Quảng Ninh, Quảng Nam và Hoàng Anh Gia Lai (HAGL).



Các đội còn lại gồm Hà Nội FC, Thanh Hóa, SLNA, Sanna Khánh Hòa, Nam Định, Hải Phòng không đạt chuẩn tham dự đấu trường châu Á mùa giải tới.



Như vậy, dù là ĐKVĐ V-League nhưng Hà Nội FC sẽ không được tham dự các giải đấu châu Á mùa tới. Trong khi đó, dù đạt chuẩn xét duyệt của VFF và AFC nhưng do đã bị loại khỏi Cúp QG và thành tích ở V-League 2019 cũng không thuộc nhóm đầu nên HAGL sẽ rất khó có cơ hội tranh tài ở giải đấu châu Á mùa tới.

Nếu không có gì thay đổi, CLB TP.HCM với tư cách á quân của V-League 2019 sẽ đại diện Việt Nam dự vòng sơ loại AFC Champions League 2020. Suất còn lại dự AFC Cup 2020 sẽ thuộc về đội đoạt Cúp QG nếu đó không phải là Hà Nội FC.



Dự kiến, nhà vô địch Cúp QG 2019 sẽ được xác định vào ngày 31/10 tới. Bốn đội đã vào bán kết của giải gồm Bình Dương, Hà Nội FC, Quảng Nam và CLB TP.HCM./.