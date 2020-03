HAGL tiếp tục “chi viện” cho các đội bóng hạng Nhất

Mới đây trang chủ VPF đã cập nhật danh sách đăng ký thi đấu của các câu lạc bộ hạng Nhất ở lượt đi mùa giải 2020. Đáng chú ý, CLB Long An đã mượn thành công hậu vệ Nguyễn Duy Thắng của HAGL. Theo đó, cầu thủ sinh năm 2000 sẽ khoác áo đội bóng miền Tây đến hết mùa giải năm nay.



Duy Thắng là cầu thủ tiếp theo được HAGL đưa đi "học việc" ở các đội hạng dưới. (Ảnh: HAGLFC).

Nguyễn Duy Thắng sinh năm 2000, trưởng thành từ khóa 3 học viện HAGL JMG cùng với những Trần Bảo Toàn, Lê Minh Bình, Dụng Quang Nho, Nguyễn Duy Kiên. Cầu thủ này được đánh giá có triển vọng nhưng vẫn còn thiếu kinh nghiệm thi đấu, đó là lý do vì sao hậu vệ 20 tuổi cập bến Long An theo dạng cho mượn.



Cầu thủ gốc Bình Định từng được triệu tập vào đội tuyển U19 tuyển chọn Việt Nam trong năm 2018 và 2019. Ở mùa giải trước, hậu vệ sinh năm 2000 đã được HAGL cho mượn đến Lâm Đồng và thi đấu ấn tượng khi giúp đội bóng Tây Nguyên lọt vào bán kết giải hạng Nhì quốc gia.



Hiện tại, có rất nhiều cầu thủ trẻ của HAGL đang được cho các đội hạng Nhất và hạng Nhì mượn. Trong đó phải kể đến 8 cầu thủ Đinh Thanh Bình, Lương Hoàng Nam, Trần Thanh Sơn, Tiến Đạt, Minh Quyền, Du Học, A Sân, Duy Kiên và thủ môn Rmah Sươ đang khoác áo Công An Nhân Dân./.