Hành trình đến bán kết World Cup 2018 của Pháp: Càng đá càng hay

Lượt trận đầu tiên bảng C: Pháp 2-1 Australia. Chỉ 4 phút sau khi Antoine Griezmann mở tỷ số trên chấm 11 mét (58'), trung vệ Samuel Umtiti đã mắc sai lầm khiến Pháp chịu phạt đền và dẫn tới bàn gỡ hòa 1-1 của Australia. Dù chơi khá bế tắc nhưng Les Bleus vẫn giành chiến thắng 2-1 nhờ pha đá phản lưới nhà của Aziz Behich. Lượt trận thứ 2 bảng C: Pháp 1-0 Peru. Bàn thắng duy nhất của tài năng trẻ Kylian Mbappe ở phút 35 giúp Pháp thắng Peru với tỷ số tối thiểu và giành vé đi tiếp sớm 1 vòng đấu. Lượt trận cuối bảng C: Pháp 0-0 Đan Mạch. Pháp và Đan Mạch đã tạo ra 90 phút nhạt nhẽo nhất ở vòng bảng World Cup 2018. Cho tới thời điểm này, đây cũng là trận đấu duy nhất ở World Cup 2018 không có bàn thắng được ghi. Vòng 16 đội: Pháp vs Argentina. Đây là trận đấu bùng nổ nhất của hàng công tuyển Pháp kể từ đầu giải. Sau 90 phút kịch tính đại diện châu Âu là đội đi tiếp khi giành thắng lợi chung cuộc với tỉ số 4-3. Pháp mở tỷ số với cú đá phạt đền thành công của Griezmann ngay phút 13 nhưng Argentina bất ngờ dẫn ngược 2-1 nhờ siêu phẩm của Di Maria và bàn thắng may mắn của Mercado. Dẫu vậy, siêu phẩm của Pavard cùng cú đúp của Mbappe đã khiến bàn thắng muộn màng của Aguero trở nên vô nghĩa. Trên hành trình vào tứ kết World Cup 2018, hàng công của Pháp đã chơi khá tốt và ghi 7 bàn sau khi tung ra 45 cú sút. Thử thách của Pháp ở vòng tứ kết là ĐT Uruguay, đội đã loại nhà đương kim vô địch châu Âu Bồ Đào Nha ở vòng 1/8. Đây được coi là thách thức không nhỏ đối với "Gà trống". Tuy nhiên, những diễn biến trên sân lại cho thấy sức mạnh tuyệt đối của đại diện châu Âu. Sau 90 phút thi đấu, Pháp giành quyền vào bán kết với chiến thắng thuyết phục trước Uruguay với tỉ số 2-0 nhờ công của tiền đạo Griezmann và hậu vệ Varane. Điểm sáng trên hành trình vào bán kết của "Gà trống" là họ chơi tốt lên sau từng vòng đấu. Đặc biệt từ vòng 1/8 và tứ kết, trước các đối thủ mạnh, Pháp đều thể hiện được bản lĩnh của một ứng viên vô địch. Đây là tín hiệu lạc quan cho các CĐV tuyển Pháp trong bối cảnh đối thủ của họ ở bán kết sẽ là tuyển Bỉ, đội cũng gây ấn tượng không kém khi cũng bất bại từ đầu giải và vừa loại ứng viên vô địch Brazil ở vòng tứ kết.

Lượt trận đầu tiên bảng C: Pháp 2-1 Australia. Chỉ 4 phút sau khi Antoine Griezmann mở tỷ số trên chấm 11 mét (58'), trung vệ Samuel Umtiti đã mắc sai lầm khiến Pháp chịu phạt đền và dẫn tới bàn gỡ hòa 1-1 của Australia. Dù chơi khá bế tắc nhưng Les Bleus vẫn giành chiến thắng 2-1 nhờ pha đá phản lưới nhà của Aziz Behich. Lượt trận thứ 2 bảng C: Pháp 1-0 Peru. Bàn thắng duy nhất của tài năng trẻ Kylian Mbappe ở phút 35 giúp Pháp thắng Peru với tỷ số tối thiểu và giành vé đi tiếp sớm 1 vòng đấu. Lượt trận cuối bảng C: Pháp 0-0 Đan Mạch. Pháp và Đan Mạch đã tạo ra 90 phút nhạt nhẽo nhất ở vòng bảng World Cup 2018. Cho tới thời điểm này, đây cũng là trận đấu duy nhất ở World Cup 2018 không có bàn thắng được ghi. Vòng 16 đội: Pháp vs Argentina. Đây là trận đấu bùng nổ nhất của hàng công tuyển Pháp kể từ đầu giải. Sau 90 phút kịch tính đại diện châu Âu là đội đi tiếp khi giành thắng lợi chung cuộc với tỉ số 4-3. Pháp mở tỷ số với cú đá phạt đền thành công của Griezmann ngay phút 13 nhưng Argentina bất ngờ dẫn ngược 2-1 nhờ siêu phẩm của Di Maria và bàn thắng may mắn của Mercado. Dẫu vậy, siêu phẩm của Pavard cùng cú đúp của Mbappe đã khiến bàn thắng muộn màng của Aguero trở nên vô nghĩa. Trên hành trình vào tứ kết World Cup 2018, hàng công của Pháp đã chơi khá tốt và ghi 7 bàn sau khi tung ra 45 cú sút. Thử thách của Pháp ở vòng tứ kết là ĐT Uruguay, đội đã loại nhà đương kim vô địch châu Âu Bồ Đào Nha ở vòng 1/8. Đây được coi là thách thức không nhỏ đối với "Gà trống". Tuy nhiên, những diễn biến trên sân lại cho thấy sức mạnh tuyệt đối của đại diện châu Âu. Sau 90 phút thi đấu, Pháp giành quyền vào bán kết với chiến thắng thuyết phục trước Uruguay với tỉ số 2-0 nhờ công của tiền đạo Griezmann và hậu vệ Varane. Điểm sáng trên hành trình vào bán kết của "Gà trống" là họ chơi tốt lên sau từng vòng đấu. Đặc biệt từ vòng 1/8 và tứ kết, trước các đối thủ mạnh, Pháp đều thể hiện được bản lĩnh của một ứng viên vô địch. Đây là tín hiệu lạc quan cho các CĐV tuyển Pháp trong bối cảnh đối thủ của họ ở bán kết sẽ là tuyển Bỉ, đội cũng gây ấn tượng không kém khi cũng bất bại từ đầu giải và vừa loại ứng viên vô địch Brazil ở vòng tứ kết.