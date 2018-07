Hành trình tới chung kết World Cup 2018 của Croatia: Lịch sử gọi tên

1. Đến với World Cup 2018, đội tuyển Croatia mang tới đội hình đồng đều ở cả ba tuyến và có những ngôi sao đang thi đấu cho các CLB hàng đầu ở châu Âu như Luka Modric, Ivan Rakitic và Mario Mandzukic… 2. Mặc dù vậy, Croatia vẫn không được đánh giá là ứng viên sáng giá cho chức vô địch World Cup 2018. 3. Theo kết quả bốc thăm, ĐT Croatia nằm ở bảng D, nơi có sự hiện diện của Argentina, Nigeria và Iceland. Đây được đánh giá là bảng đấu khó khăn cho Croatia khi có 2 đội bóng rất mạnh là Argentina và Nigeria. 4. Trong trận khai màn World Cup 2018, Croatia đụng độ với Nigeria. Tưởng chừng đây sẽ là trận đấu khó khăn với đội bóng của Luka Modric, nhưng Croatia dễ dàng đánh bại đại diện tới từ châu Phi với tỷ số 2-0, bằng một pha phản lưới nhà của Otebo và một bàn thắng của đội trưởng Luka Modric. 5. Chiến thắng này giúp đoàn quân của HLV Zlatko Dalic tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng D với 3 điểm khi Argentina bị Iceland “cầm chân” với tỷ số 1-1. 6. Ở lượt trận thứ 2, Croatia phải chạm trán với ứng viên cho chức vô địch World Cup 2018 là Argentina. Tuy nhiên Luka Modric và đồng đội có ngày thi đấu ấn tượng khi đánh bại đội bóng của ngôi sao Lionel Messi với tỷ số 3-0. Với 2 chiến thắng, Croatia chính thức góp mặt vào vòng 1/8 World Cup 2018 sớm một lượt trận. 7. Tới trận đấu cuối cùng ở vòng bảng, Croatia đọ sức với Iceland. Việc đã giành vé chính thức vào vòng 16 đội, HLV Zlatko Dalic quyết định tung ra sân đội hình có nhiều sự thay đổi so với 2 trận đấu trước đó. Mặc dù vậy, Croatia vẫn vượt qua Iceland với tỷ số 2-1. Qua đó góp mặt vòng 1/8 với vị trí nhất bảng D với 3 trận toàn thắng. 8. Tại vòng 1/8 World Cup 2018, Croatia đụng độ với đội bóng đầy khó chịu Đan Mạch. Trận đấu diễn ra kịch tính ở ngay những phút đầu khi trong 4 phút đã có 2 bàn thắng chia cho 2 đội. 9. Tuy nhiên đó cũng là 2 bàn thắng duy nhất trong 120 phút thi đấu. Hai đội bước vào chấm đá luân lưu, Croatia đánh bại Đan Mạch với tỷ số 4-3, qua đó thắng chung cuộc 5-4 và chính thức góp mặt vào vòng tứ kết gặp đội chủ nhà Nga. 10. Ở trận tứ kết, mặc dù được đánh giá cao hơn đội chủ nhà Nga, nhưng Croatia đã sớm phải nhận bàn thua ở phút 31, sau pha dứt điểm đẹp mắt của Cheryshev. Tuy nhiên chỉ 8 phút sau bàn thua, Croatia có bàn gỡ hòa do công của Andrej Kramaric. Kết thúc 90 phút, trận đấu khép lại với tỷ số 1-1 11. Bước vào hiệp phụ, vào phút 101, trung vệ Domagoj Vida đưa Croatia vượt lên dẫn trước. Nhưng ở phút 115, trận đấu một lần nữa được đưa về thế cân bằng khi Mario Fernandes ghi bàn gỡ hòa cho “những chú gấu Nga”. 12. Trên chấm đá luân lưu, một lần nữa Croatia thể hiện là đội bóng “già dơ” khi vượt qua Nga với tỷ số 4-3, qua đó thắng chung cuộc 6-5. Kết quả này giúp Croatia thẳng tiến bán kết World Cup 2018 gặp ĐT Anh. 13. Croatia bị đánh giá thấp hơn với Tam Sư ở bán kết World Cup 2018. Điều này được minh chứng khi đội bóng của HLV Zlatko Dalic sớm phải nhận bàn thua ở ngay phút thứ 5, bằng pha sút phạt đẹp mắt của Kieran Trippier. Phải nhờ tới may mắn Croatia mới giữ được tỷ số 0-1 trước ĐT Anh khi hiệp 1 kết thúc. 14. Bước sang hiệp 2, Croatia dần lấy lại thế trận. Và vào phút 68 Ivan Perisic gỡ hòa cho Croatia, kết thúc 2 hiệp chính với tỷ số 1-1. Trận đấu phải bước sang hiệp phụ, vào phút 109, Mario Mandzukic ấn định chiến thắng 2-1 của Croatia trước Anh. 15. Với chiến thắng này, Croatia lập nên lịch sử tại World Cup 2018, khi lần đầu tiên góp mặt ở trận chung kết của Lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

