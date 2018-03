Hình ảnh ấn tượng MU 2-1 Liverpool: Old Trafford nổ tung vì Rashford

Khoảnh khắc sân Old Trafford bùng nổ vì bàn mở tỷ số của Marcus Rashford vào lưới Liverpool được ghi lại bởi ống kính phóng viên tờ Daily Mail. Old Trafford đêm qua là sân khấu của Marcus Rashford. Khoảnh khắc ăn mừng ngạo nghễ của Marcus Rashford sau bàn nâng tỷ số lên 2-0. Sân Old Trafford ôm lấy Marcus Rashford. Hình ảnh Juan Mata suýt nữa lập siêu phẩm với pha ngả bàn đèn ở hiệp 1. "Người đặc biệt" Jose Mourinho truyền lửa cho các học trò bên đường biên. Mohamed Salah "tắt điện" trước hàng phòng ngự MU. Pha va chạm gây tranh cãi giữa Marouane Fellaini và Sadio Mane trong vòng cấm địa MU. Thủ thành David De Gea "bó tay" trước pha đá phản lưới nhà của Eric Bailly. Jurgen Klopp sốt ruột nhìn đồng hồ khi trọng tài báo hiệu có 6 phút bù giờ. Dominic Solanke bị "át vía" bởi 3 Quỷ đỏ. Romelu Lukaku thể hiện sức càn lướt vượt trội trước các hậu vệ Liverpool.

