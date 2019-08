HLV Frank Lampard: “Chelsea không đáng thua 0-4 trước MU“

Frank Lampard cho rằng Chelsea đã thiếu may mắn trước MU. (Ảnh: REX)

Chelsea đã thua đậm 0-4 trong chuyến làm khách của MU tại vòng mở màn Premier League. Tuy nhiên, HLV Frank Lampard cho rằng kết quả trận đấu không phản ánh đúng cục diện trên sân cỏ. The Blues đơn giản là đã mắc 4 sai lầm và phải nhận 4 bàn thua.

Frank Lampard cho hay: “Những sai lầm tai hại đã dẫn tới những bàn thua. Thực tế, chúng tôi đã làm chủ hiệp 1 và lẽ ra phải vượt lên dẫn trước. Nhưng chúng tôi lại không làm được. Và rồi mọi chuyện trở nên thật dễ dàng cho MU, khi họ dẫn trước 3-0”.

“MU là đội chơi phòng ngự phản công. Họ có những cầu thủ rất tốc độ. Bản để mất bóng, họ sẽ lập tức phản đòn. Chúng tôi đã có rất nhiều bài học xương máu ở trận này. Nhưng Chelsea không đáng thua 0-4. 4 sai lầm là 4 bàn thua. Không hơn không kém” – Frank Lampard nói thêm.

Theo nhà cầm quân người Anh, các cầu thủ Chelsea phải nhanh chóng đứng dậy sau thất bại và hãy nhìn vào lối chơi tích cực mà họ đã tạo ra. The Blues đã không được may mắn ủng hộ trên sân Old Trafford.

Sau thất bại 0-4 trước MU, Chelsea sẽ tiếp tục có cuộc đại chiến với Liverpool ở trận tranh Siêu Cúp châu Âu, diễn ra lúc 2h00 ngày 15/8. Sau đó, thầy trò Frank Lampard sẽ có trận đầu tiên trên sân Stamford Bridge ở mùa giải này khi tiếp đón Leicester tại vòng 2 Premier League./.