HLV Klopp lý giải nguyên nhân Salah vắng mặt ở trận derby Merseyside

Ở trận đấu giữa Everton và Liverpool ở vòng 30 Ngoại hạng Anh, Mohamed Salah dù có tên trên ghế dự bị nhưng không được tung vào sân. Việc cầu thủ người Ai Cập không có mặt trên sân khiến The Kop gặp những khó khăn nhất định và bị đối thủ cùng thành phố cầm hòa 0-0.



Salah không ra sân thi đấu trong trận Everton đấu với Liverpool rạng sáng nay (Ảnh: AP).

Chia sẻ về lý do Salah không thi đấu, HLV Klopp nói: "Có nhiều lý do khác nhau dẫn đến thay đổi đội hình. Đây là quãng thời gian thực sự đặc biệt, cần phải tính đến lịch thi đấu dày đặc trong giai đoạn này. Một số cầu thủ không thể tập luyện cùng toàn đội trong tuần trước, Salah và Robertson nằm trong số đó. Vì thế mà họ không thể thi đấu hôm nay.



Với Robertson, cậu ấy sẽ trở lại trong trận đấu vào thứ Tư tới trong khi việc Salah không thi đấu trong trận vừa qua nằm trong kế hoạch của chúng tôi".



Ở vòng đấu tới, Liverpool sẽ được trở về sân nhà Anfield để đón tiếp Crystal Palace. The Kop hiện tại đang hơn đội nhì bảng Man City 23 điểm, chỉ cần giành thêm 5 điểm trong 8 trận còn lại, đoàn quân của HLV Klopp sẽ lên ngôi vô địch Ngoại hạng Anh mùa này./.