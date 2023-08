HLV Mai Đức Chung "bật mí" chiến thuật của ĐT nữ Việt Nam trước ĐT nữ Hà Lan

“ĐT nữ Việt Nam biết rằng mình không còn cơ hội đi tiếp. Nhưng không vì thế mà chúng tôi buông xuôi. Đội đã họp rút kinh nghiệm, hứa với nhau sẽ làm hết sức mình trong trận đấu với ĐT nữ Hà Lan. Tôi biết đối thủ cũng đang tranh chấp tỷ số với ĐT nữ Mỹ, với hy vọng giành ngôi nhất bảng. Chắc chắn, Việt Nam sẽ gặp khó khăn trước đối thủ quyết tâm cao này” – HLV Mai Đức Chung chia sẻ trong cuộc họp báo trước trận đấu cuối tại World Cup nữ 2023.

Theo lịch thi đấu, ĐT nữ Việt Nam sẽ gặp ĐT nữ Hà Lan lúc 14h00 ngày mai 1/8 (giờ Hà Nội) trên sân Forsyth Barr. HLV Mai Đức Chung úp mở khả năng sẽ thực hiện những thay đổi về nhân sự so với trận thua ĐT nữ Mỹ 0-3 và ĐT nữ Hà Lan 0-2.

HLV Mai Đức Chung và tiền đạo Hải Yến trong cuộc họp báo trước trận đấu ĐT nữ Việt Nam gặp ĐT nữ Hà Lan. (Ảnh: Thành Đạt)

“Tùy vào diễn biến trên sân, ĐT nữ Việt Nam sẽ sắp xếp nhân sự sao cho phù hợp. Ai sẵn sàng, có thể lực tốt thì chúng tôi ưu tiên. Lực lượng ĐT nữ Việt Nam có một số cầu thủ lớn tuổi như Thúy Nga, Thùy Trang. Nhưng cần phải nói thế này, ở những trận đấu trình độ cao tại World Cup, các cầu thủ có tuổi sẽ gặp khó khăn nếu không đủ sức đá. Vì vậy, Ban huấn luyện phải có tính toán, sắp xếp sao cho phù hợp” – HLV Mai Đức Chung cho hay.

Nhà cầm quân 73 tuổi cũng tiết lộ đôi chút về những toan tính chiến thuật của ĐT nữ Việt Nam khi chạm trán ĐT nữ Hà Lan, đồng thời rút kinh nghiệm từ trận thua 0-6 của ĐT nữ Philippines trước ĐT nữ Na Uy.

“Về cách chơi, ĐT nữ Việt Nam yếu hơn. Chúng tôi phải chơi phòng ngự. Nếu thi đấu theo kiểu 5 ăn 5 thua thiên về tấn công thì chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Như ở trận đấu với Bồ Đào Nha, đội thi đấu bốc quá, mải tấn công nên dẫn đến sơ hở ở phòng ngự. Tôi cũng đã nói với các cầu thủ rằng ĐT nữ Hà Lan sẽ quyết tâm ghi nhiều bàn thắng vào lưới ĐT nữ Việt Nam. Vậy nên, chúng ta cần phải chơi chắc chắn, chú trọng phòng ngự hơn nữa.

Ví dụ thêm là ở trận thua 0-6 của Philippines trước Na Uy, đội Philippines do nóng lòng tấn công nên dẫn đến thất bại như vậy. So với Philippines, Việt Nam lúc này còn có phần khiêm tốn hơn. Philippines còn nhập tịch nhiều cầu thủ to cao, có trình độ. Trong khi cầu thủ nữ Việt Nam còn thấp bé. Chúng ta cần biết mình, biết người. Đội không thể sai lầm về đấu pháp khi gặp ĐT nữ Hà Lan” – HLV Mai Đức Chung phân tích.

Vị thuyền trưởng ĐT nữ Việt Nam cũng chia sẻ những tâm sự trước khi bước vào trận đấu cuối cùng trên hành trình tại World Cup nữ 2023. “Tôi nghĩ thế này, ai cũng sẽ như trường hợp của tôi. Chúng ta không thể làm một điều gì mãi mãi. Sẽ có lúc tôi phải dừng lại. Người khác cũng vậy. Tôi chỉ mong rằng, người thay tôi sẽ tiếp tục nâng cao trình độ cho bóng đá nữ Việt Nam, giúp đội tuyển nữ của chúng ta tiếp bộ để tham dự kỳ World Cup kế tiếp.

Tôi đã động viên toàn đội, rằng không chỉ thi đấu vì bản thân mà hãy cố gắng vì người hâm mộ cả nước, vì những Việt kiều đã từ nhiều nơi ở Australia, New Zealand cổ vũ cho đội nhà. Tôi mong các cầu thủ hãy cố gắng hết mình. Kết quả dù có thắng, có thua nhưng quan trọng các bạn giữ được tinh thần, khí thế của ĐT nữ Việt Nam” – HLV Mai Đức Chung nói.