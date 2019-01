HLV Park Hang Seo: “ĐT Việt Nam thua Iran là chuyện bình thường”

PC_Article_AfterShare_1

Dù để thua 0 – 2 trước Iran và cũng là trận thứ hai liên tiếp tại VCK Asian Cup 2019 nhưng HLV Park Hang Seo không buồn hay thất vọng. Thay vào đó, chiến lược gia người Hàn Quốc tỏ ra hết sức tự hào về màn trình diễn hết mình của các học trò trước đối thủ vượt trội về trình độ và đẳng cấp.

“Iran là đối thủ quá mạnh, tôi hiểu điều đó và hài lòng khi các cầu thủ ĐT Việt Nam đã chiến đấu hết mình. Trình độ và đẳng cấp là điều không hề dễ để đạt được trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, các cầu thủ ĐT Việt Nam còn rất trẻ và còn nhiều thời gian để nâng cao trình độ của mình”, HLV Park Hang Seo chia sẻ trong buổi họp báo sau trận đấu ĐT Việt Nam 0 – 2 ĐT Iran.

HLV Park Hang Seo cho rằng Iran là đối thủ quá mạnh và ĐT Việt Nam thua là chuyện bình thường.

Theo thầy Park, trước đối thủ quá mạnh như Iran, thất bại của ĐT Việt Nam là chuyện bình thường, dù đã nỗ lực hết mình với thế trận chặt chẽ và chỉ để thua bàn đầu tiên ở phút 38.

HLV Park Hang Seo nói: “Tôi không tiếc nuối khi ĐT Việt Nam phải nhận bàn thua đầu ở cuối hiệp một. Thực sự, tôi không nghĩ tới việc kết thúc hiệp một với tỷ số hoà 0 – 0 bởi Iran quá mạnh nên tôi không cảm thấy tiếc”.

Chiến lược gia 60 tuổi cũng cho rằng, trong một trận đấu, thất bại là do lỗi của cả tập thể chứ không phải vì bất kỳ cá nhân nào. Theo ông Park, trước một đối thủ mạnh như Iran việc các cầu thủ mắc sai lầm là không thể tránh khỏi.

ĐT Iran đã thể hiện trình độ và đẳng cấp vượt trội trước ĐT Việt Nam. (Ảnh: Getty).

Thầy Park nhận định: “Chúng ta có thể thấy Iran hiện đứng thứ 29 trên BXH FIFA và có thứ hạng cao nhất ở châu Á. Trong trận đấu này, họ đã thể hiện đẳng cấp và trình độ vượt trội. Đó là lý do tôi không hề nghĩ về sai lầm của từng cầu thủ hay các bàn thua cụ thể. Trong một trận đấu, việc để thủng lưới đôi khi là do cầu thủ tự mắc sai lầm nhưng cũng còn do đối thủ quá mạnh nữa”.

Về tình hình nhân sự, ĐT Việt Nam sẽ không có sự phục vụ của trung vệ Duy Mạnh ở trận đấu cuối gặp Yemen. Tuy nhiên, thầy Park tỏ ra không quá lo lắng về việc này và cho rằng việc mất người do chấn thương hay thẻ phạt là chuyện bình thường trong bóng đá và ông sẽ có những tính toán thay thế hợp lý.

Tính đến thời điểm này, ĐT Việt Nam tạm xếp ở nhóm cuối những đội đứng thứ 3 ở các bảng đấu nhằm tranh “vé vớt” vào vòng loại trực tiếp. Chính vì vậy, kết quả trận gặp Yemen ở lượt đấu cuối vòng bảng sẽ quyết định tấm vé đi tiếp của thầy trò HLV Park Hang Seo.

“Không dễ để có thể tự mình quyết định cơ hội lọt vào vòng trong tại Asian Cup 2019. ĐT Việt Nam phải thắng ở trận cuối trước Yemen. Tính đến thời điểm này, chúng tôi đã ghi 2 bàn và để lọt lưới 5 lần và hiệu số giờ là -3. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để có 3 điểm ở trận đấu cuối với Yemen”, HLV Park Hang Seo chia sẻ./.