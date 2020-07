HLV Park Hang Seo dự khán 2 trận cầu nóng nhất vòng 9 V-League 2020

VOV.VN - Chiến lược gia người Hàn Quốc dự khán 2 trận đấu nóng nhất của vòng 9 V-League 2020 là Than Quảng Ninh vs TPHCM và Sài Gòn FC vs Thanh Hóa.