HLV Park Hang Seo “rèn quân” quyết soán ngôi đầu của Jordan

Ngay sau khi hội quân, ĐT Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên trong buổi chiều ngày 23/3. Để chuẩn bị cho trận chiến quan trọng với Jordan tại vòng loại Asian Cup 2019, HLV Park Hang Seo đã đặt niềm tin vào lứa U23 đã gây tiếng vang ở VCK U23 châu Á 2018. Cụ thể, trong danh sách 23 cầu thủ lên tuyển lần này có 14 cầu thủ thuộc U23. Ở buổi tập đầu tiên này, HLV Park Hang Seo cho các học trò tập những bài tập cơ bản. Đây là điều dễ hiểu, khi phần lớn các học trò của ông vừa phải căng sức thi đấu tại vòng 3 V-League 2018 diễn ra chiều qua 22/3. Hiện tại, ĐT Việt Nam đang đứng thứ 2 bảng C với 9 điểm kém Jordan 2 điểm. Dù Jordan và Việt Nam đều đã giành vé đi tiếp, nhưng trận đối đầu trực tiếp này vẫn có ý nghĩa quan trọng tới vị trí đầu bảng. Muốn kết thúc vòng loại ở vị trí dẫn đầu, ĐT Việt Nam phải đánh bại Jordan. HLV Park Hang Seo rất quyết tâm giành 3 điểm trên sân của đối thủ. Do đó, ông đã chọn những cầu thủ có phong độ cao nhất và hiểu ý đồ chiến thuật của mình nhất ở lần triệu tập này. Theo lịch, trận đấu giữa Jordan vs Việt Nam diễn ra vào lúc 22h ngày 27/3 (giờ Việt Nam). dcb5cd53275e9aa64b39edd956b3618b/5ab7a332/2018_03_23/4rTMId9NtFPyoqsYrG5iQA/phong_van_HLV_Park_Hang_Seo.mp4

Ngay sau khi hội quân, ĐT Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên trong buổi chiều ngày 23/3. Để chuẩn bị cho trận chiến quan trọng với Jordan tại vòng loại Asian Cup 2019, HLV Park Hang Seo đã đặt niềm tin vào lứa U23 đã gây tiếng vang ở VCK U23 châu Á 2018. Cụ thể, trong danh sách 23 cầu thủ lên tuyển lần này có 14 cầu thủ thuộc U23. Ở buổi tập đầu tiên này, HLV Park Hang Seo cho các học trò tập những bài tập cơ bản. Đây là điều dễ hiểu, khi phần lớn các học trò của ông vừa phải căng sức thi đấu tại vòng 3 V-League 2018 diễn ra chiều qua 22/3. Hiện tại, ĐT Việt Nam đang đứng thứ 2 bảng C với 9 điểm kém Jordan 2 điểm. Dù Jordan và Việt Nam đều đã giành vé đi tiếp, nhưng trận đối đầu trực tiếp này vẫn có ý nghĩa quan trọng tới vị trí đầu bảng. Muốn kết thúc vòng loại ở vị trí dẫn đầu, ĐT Việt Nam phải đánh bại Jordan. HLV Park Hang Seo rất quyết tâm giành 3 điểm trên sân của đối thủ. Do đó, ông đã chọn những cầu thủ có phong độ cao nhất và hiểu ý đồ chiến thuật của mình nhất ở lần triệu tập này. Theo lịch, trận đấu giữa Jordan vs Việt Nam diễn ra vào lúc 22h ngày 27/3 (giờ Việt Nam).