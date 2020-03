HLV Park Hang Seo ủng hộ 5.000 USD cho “Quỹ phòng chống dịch Covid-19”.

Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chiều nay (26/3), HLV trưởng ĐTQG Park Hang Seo đã trao 5.000 USD ủng hộ “Quỹ phòng chống dịch Covid-19”.



Phát biểu trước truyền thông, chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết: “Hiện nay, Việt Nam và cả thế giới đang vất vả chống lại dịch Covid-19. Trong thời gian qua, tôi cũng chỉ có thể đi qua lại từ nhà đến văn phòng nội khu VFF, hạn chế ra ngoài, giữ khoảng cách xã hội một cách chắc chắn.

Hôm nay, tôi có mặt ở đây là để góp một phần dù nhỏ bé, nhưng hy vọng sẽ an ủi được những người chịu đau khổ do dịch Covid-19. Tôi hy vọng sẽ động viên, an ủi một phần nhỏ bé đến những người chịu đau khổ và những ngượi chịu ảnh hưởng trực tiếp đến kế sinh nhai do dịch bệnh gây ra. Sau này, nếu có thể giúp đỡ việc khác, tôi sẽ tích cực tham gia. Chúng ta hãy cố hết sức cùng nhau chấm dứt dịch bệnh”.

Trước khi ủng hộ 5.000 USD cho “Quỹ phòng chống dịch Covid-19”, HLV Park Hang Seo tích cực tham gia các hoạt động phòng chống dịch Covid-19 như tham gia chiến dịch “Thử thách rửa tay đúng cách” và những việc làm thiết thực khác./.