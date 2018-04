HLV Thanh Tùng tiết lộ nguyên nhân Thanh Hoá bị Cần Thơ “cầm chân”

Ở trận đấu sớm tại vòng 6 V-League 2018, mặc dù Omar Faye đã giúp FLC Thanh Hoá vươn lên dẫn nhưng đoàn quân của HLV Hoàng Thanh Tùng vẫn chỉ ra về với 1 điểm, khi để Tăng Tuấn ấn định tỷ số 1-1 cho XSKT Cần Thơ.

FLC Thanh Hoá bị XSKT Cần Thơ "cầm chân" ngay trên sân nhà.

Ông nói: “Hàng thủ của chúng tôi trong thời gian vừa qua đã thi đấu không tốt. Do lực lượng bị xáo trộn nên các các cầu thủ không thường xuyên được đá cùng với nhau. Điều này chúng tôi phải khắc phục trong thời gian tới”.

"Tôi nghĩ rằng Omar thi rất nhiệt huyết trong trận đấu hôm nay. Tuy nhiên, khi FLC Thanh Hóa bị gỡ hòa, các cầu thủ nôn nóng trong việc giành chiến thắng để dành tặng người hâm mộ. Do đó, trong một số tình huống Omar đã xử lý không thực sự tốt”, chiến lược gia 36 tuổi chia sẻ thêm.

Bên cạnh đó, HLV Hoàng Thanh Tùng cũng chia sẻ về áp lực khi ngồi vào “ghế nóng” của đội bóng FLC Thanh Hoá. Ông cho hay: “Tôi không chịu nhiều áp lực. Về phía tập đoàn FLC các anh không đặt trách nhiệm cao cho tôi. Điều quan trọng nhất là lãnh đạo tập đoàn muốn ở BHL là nhanh chóng ổn định tâm lý các cầu thủ để thi đấu tốt nhất ở các trận đấu tiếp theo”.

Ở phía bên kia chiến tuyến, HLV trưởng của XSKT Cần Thơ- ông Đinh Hồng Vinh hài lòng với các học trò của mình khi có trận đấu kiên cường. Ông cho biết: “Cần Thơ bị đánh giá là một trong những đội bóng yếu nhất giải. Do đó, BHL cũng như các cầu thủ có khát khao rất cao trong tất cả các trận đấu”.

HLV Đinh Hồng Vinh hài lòng về màn trình diễn của các học trò.

“Hiệp 1 khi chơi với sơ đồ 4-4-2 chúng tôi bị động trong cách phòng ngự. Nhưng, ở hiệp 2 khi chơi với sơ đồ 4-1-4-1 chúng tôi đã chơi một cách chủ động hơn”, HLV Đinh Hồng Vinh cho biết thêm.

Ở vòng đấu tới, XSKT Cần Thơ sẽ đọ sức với Than Quảng Ninh, HLV Đinh Hồng Vinh đánh giá: "Than Quảng Ninh là đội bóng mạnh, có phong độ cao và sở hữu một huấn luyện viên giàu kinh nghiệm. Do đó, tôi đánh giá rất cao sức mạnh của đội bóng này"./.