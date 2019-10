HLV Trương Việt Hoàng viết “tâm thư” xúc động chia tay CLB Hải Phòng

Hợp đồng của HLV Trương Việt Hoàng với CLB Hải Phòng sẽ hết hạn sau khi mùa giải V-League 2019 khép lại. Đã có nhiều thông tin về việc vị HLV trẻ này sẽ chia tay đội bóng thành phố Cảng nhưng phải đến ngày hôm nay, ở thời điểm ngay trước khi vòng đấu cuối cùng của V-League 2019 diễn ra, HLV Việt Hoàng mới chính thức xác nhận thong tin này.



HLV Việt Hoàng chính thức nói lời chia tay Hải Phòng.