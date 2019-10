Indonesia thoát án phạt treo sân sau vụ tấn công CĐV Malaysia

Vụ bạo loạn trên sân Bung Karno đã khiến một số CĐV Malaysia bị thương. (Ảnh: Bola).

Theo trang tin Bola của Indonesia, Ủy ban kỷ luật của FIFA đã ra quyết định liên quan đến sự cố bạo loạn xảy ra trong trận đấu giữa Indonesia và Malaysia ở lượt trận mở màn bảng G vòng loại World Cup 2022 tại sân vận động Bung Karno hôm 5/9.



Quyết định phạt của FIFA có thể khiến LĐBĐ Indonesia (PSSI) hài lòng khi ĐT Indonesia sẽ không phải thi đấu trận nào trên sân không có khán giả. PSSI chỉ bị phạt 45.000 franc Thụy Sĩ ( 45.300 USD ) vì vi phạm điều 16 liên quan đến trật tự và an toàn trận đấu.



Trong trận đấu giữa Indonesia và Malaysia hôm 5/9, đội chủ nhà để thua ngược 2-3 và khiến người hâm mộ trên sân Bung Karno tức giận.

Một nhóm cổ động viên không giữ được bình tĩnh đã ném nhiều vật thể lạ về phía khán giả và cầu thủ Malaysia. Nhiều cổ động viên Malaysia bị thương và phải nhập viện, trong khi cầu thủ của họ ra về bằng xe bọc thép.



Do lo ngại an ninh tại Bung Karno, PSSI đã quyết định tổ chức trận gặp tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 trên sân vận động Kapten I Wayan Dipta, Bali ngày 15/10./.