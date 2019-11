Chiều 18/11, tại nhà thi đấu Quân khu 4 - TP Vinh (Nghệ An) đã diễn ra lễ khai mạc Giải Futsal HD Bank Cúp Quốc gia 2019 do Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Ngân hàng HD Bank phối hợp tổ chức.

Tới dự lễ khai mạc có ông Nguyễn Thế Kỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc VOV; ông Trần Minh Hùng – Phó Tổng Giám đốc VOV; Thiếu tướng Trần Võ Dũng - Chính ủy Quân khu 4; ông Vương Bích Thắng, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao; bà Cao Thị Hiền, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An; ông Trần Quốc Tuấn - Phó chủ tịch VFF, ông Lê Thành Trung – Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng HDBank, nhà tài trợ kim cương của giải đấu và đại diện của nhiều cơ quan, tổ chức liên quan.

Ông Nguyễn Thế Kỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc VOV phát biểu tại lễ khai mạc



Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Thế Kỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc VOV, đã gửi lời chào nồng nhiệt tới các đội bóng tham dự giải Futsal HD Bank Cúp Quốc gia 2019; khẳng định nhiều năm qua, VOV đã phối hợp chặt chẽ cùng Bộ VH-TT-DL, Tổng cục TDTT và LĐBĐ Việt Nam tổ chức nhiều sự kiện văn hóa- thể thao lớn, sôi động và hấp dẫn.

Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ nêu rõ: "Từ năm 2017, VOV phối hợp với LĐBĐ Việt Nam và HD Bank phối hợp tổ chức thành công các giải Futsal VĐQG và vô địch Đông Nam Á. Năm nay là giải Futsal HD Bank VĐQG, giải Futsal HD Bank vô địch Đông Nam Á và bây giờ là giải Futsal HD Bank Cúp QG 2019.



Trong năm qua, VOV và VTC đã phối hợp để có được những bản quyền trực tiếp các giải đấu như ASIAD, vòng loại World Cup để mang đến cho khán giả những giải đấu hấp dẫn nhất.



Với ưu thế là đơn vị truyền thông duy nhất trong cả nước có đủ cả 4 loại hình báo chí: phát thanh, truyền hình, báo in giấy và báo điện tử trực tuyến, VOV sẽ tiếp tục nỗ lực để tổ chức những giải đấu uy tín trong thời gian tới.



Trong năm thứ 3 được tổ chức, giải Futsal HD Bank Cúp Quốc gia đã đến với nhà thi đấu QK4 - Nghệ An, nơi có những đội bóng nổi danh cả nước như Sông Lam Nghệ An, Quân khu 4, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Bên cạnh đó, Nghệ An là nơi có sự hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt.



Tôi tin rằng với sự chuyên nghiệp trong công tác tổ chức, tài năng của các cầu thủ cùng sự cổ vũ nhiệt tình của các khán giả, giải Futsal HD Bank Cúp Quốc gia 2019 sẽ thành công rực rỡ".



Thay mặt BTC giải đấu, Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ gửi lời cảm ơn trân trọng tới LĐBĐ Việt Nam, các nhà tài trợ, đặc biệt là nhà tài trợ HD Bank, đã đồng hành cùng VOV trong việc tổ chức thành công các giải Futsal quốc gia và quốc tế; chúc các đội bóng ghi nhiều bàn thắng đẹp mắt, cống hiến những trận đấu chất lượng, sôi động, hấp dẫn.



Ông Nguyễn Thế Kỷ cũng thay mặt BTC tuyên bố khai mạc Giải Futsal HD Bank Cúp Quốc gia 2019.



Ông Lê Thành Trung – Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng HDBank - đại diện nhà tài trợ phát biểu khai mạc giải.

Giải đấu được chia làm 2 giai đoạn (vòng loại và vòng chung kết). Giai đoạn 1 (vòng loại) diễn ra từ ngày 18 đến 24/11 có sự tham dự của 5 đội Cao Bằng; Sanna Khánh Hòa; Quảng Nam; Tân Hiệp Hưng; Thái Sơn Bắc. 5 đội sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt để tính điểm chọn 3 đội có thành tích tốt nhất tham dự Giai đoạn 2.



Giai đoạn 2 (Vòng chung kết) được tổ chức từ ngày 26/11 - 30/11 là cuộc đua của 8 đội trong đó có 5 đội có thứ hạng từ 1 - 5 của giải Futsal HD Bank VĐQG 2019 gồm: Thái Sơn Nam; Nghệ An; Savinest Sannatech Khánh Hòa; Kadichain Saigon FC; Đà Nẵng và 3 đội vượt qua vòng loại.



Tổng giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ cùng các vị quan khách tặng hoa 2 đội Sanna Khánh Hòa và Tân Hiệp Hưng trước trận khai mạc.

8 đội sẽ bốc thăm chia thành 4 cặp thi đấu, các đội thắng sẽ thi đấu bán kết, chung kết để xếp hạng từ 1 đến 4, các đội thua thi đấu để xếp hạng từ 5 đến 8. Các đội thi đấu theo thể thức loại trực tiếp 1 trận nếu sau 2 hiệp đấu chính thức có tỉ số hòa sẽ thi đấu luân lưu (6 m) để xác định đội thắng.



Các trận đấu của Giải Futsal HD Bank Cúp Quốc gia 2019 sẽ được tường thuật trực tiếp trên các kênh truyền hình thể thao như: VTC3, VTC8, Vietnam Journey... và các kênh trực tuyến của VFF./.