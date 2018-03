Lạch Tray "thất thủ", vé chợ đen hoành hành trận Hải Phòng - HAGL

Trận đấu Hải Phòng - HAGL ở vòng 2 V-League 2018 là trận đấu đầu tiên của thầy trò HLV Trương Việt Hoàng trên sân nhà nên đông đảo người hâm mộ đất Cảng đã tới Lạch Tray từ sớm để cổ vũ. Đây là lý do dẫn tới cảnh "ùn tắc" ở khu vực bán vé cũng như các cửa vào ở Lạch Tray. Người hâm mộ kiên nhẫn xếp hàng vào sân xem trận Hải Phòng - HAGL ở vòng 2 V-League 2018. Nhưng có nhiều CĐV không may mắn như vậy khi chưa thể mua được vé vào sân. Lực lượng an ninh trên sân làm việc rất vất vả. Không chỉ soát vé, các nhân viên an ninh còn kiểm tra kỹ lưỡng nhằm tránh vấn nạn pháo sáng. Người hâm mộ đứng đông nghịt trước cửa vào sân Lạch Tray. Trong khi đó, vé chợ đen hoành hành ngoài cửa sân Lạch Tray.

Trận đấu Hải Phòng - HAGL ở vòng 2 V-League 2018 là trận đấu đầu tiên của thầy trò HLV Trương Việt Hoàng trên sân nhà nên đông đảo người hâm mộ đất Cảng đã tới Lạch Tray từ sớm để cổ vũ. Đây là lý do dẫn tới cảnh "ùn tắc" ở khu vực bán vé cũng như các cửa vào ở Lạch Tray. Người hâm mộ kiên nhẫn xếp hàng vào sân xem trận Hải Phòng - HAGL ở vòng 2 V-League 2018. Nhưng có nhiều CĐV không may mắn như vậy khi chưa thể mua được vé vào sân. Lực lượng an ninh trên sân làm việc rất vất vả. Không chỉ soát vé, các nhân viên an ninh còn kiểm tra kỹ lưỡng nhằm tránh vấn nạn pháo sáng. Người hâm mộ đứng đông nghịt trước cửa vào sân Lạch Tray. Trong khi đó, vé chợ đen hoành hành ngoài cửa sân Lạch Tray.