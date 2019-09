Lãnh đạo VPF: Chiều nay sẽ đưa ra án phạt vụ pháo sáng ở sân Hàng Đẫy

Tối qua (11/9), sân Hàng Đẫy (Hà Nội) đã náo loạn vì pháo sáng ở cuộc đọ sức giữa Hà Nội FC với Dược Nam Hà Nam Định. Các cổ động viên quá khích của Nam Định liên tục ném pháo sáng xuống sân khiến trận đấu bù vòng 22 V-League 2019 bị gián đoạn.

Sân Hàng Đẫy thất thủ vì pháo sáng ở trận đấu bù vòng 22 V-League 2019.

Chưa dừng lại ở đó, các phần tử quá khích còn bắn pháo sáng từ khan đài B sang khán đài A trúng vào đùi một cổ động viên nữ khiến cô này phải nhập viện khẩn cấp vì mất khá nhiều máu.



Sự việc xảy ra theo chiều hướng xấu khi các cổ động viên quá khích của Nam Định còn gây hấn, hành hung cảnh sát cơ động khiến 1 chiến sĩ bị gãy tay và 1 người bị chấn động tinh thần, cả hai đều phải nhập viện.

Trước sự cố đáng tiếc ở sân Hàng Đẫy, phóng viên VOV.VN đã phỏng vấn ông Nguyễn Trọng Hoài, Phó TGĐ Công ty CPBĐCN Việt Nam (VPF), Trưởng ban điều hành các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

PV: Ban tổ chức sân Hàng Đẫy đã báo cáo gì về sự cố tối 11/9, thưa ông?

Ông Nguyễn Trọng Hoài: Hiện nay, Ban tổ chức sân vẫn chưa có báo cáo với Ban điều hành giải đấu cũng như Công ty VPF. Về phía Công ty VPF và Ban điều hành giải, chiều nay (12/9), chúng tôi cùng với Ban kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ họp để đưa ra mức án phạt cho Ban tổ chức của sân Hà Nội.

Ông Nguyễn Trọng Hoài (Ảnh: VPF).

PV: Sân Hàng Đẫy liên tục xảy ra sự cố pháo sáng, trước trận đấu bù vòng 22 V-League 2019 diễn ra Ban tổ chức giải và Ban tổ chức sân đã họp bàn đưa ra phương án gì?

Ông Nguyễn Trọng Hoài: Chúng tôi đã lường hết được tính chất của trận đấu vòng 22. Ở trận đấu vừa rồi thì chúng tôi đã gửi văn bản Liên đoàn bóng đá Việt Nam hỗ trợ, tăng cường công tác chỉ đạo, an ninh trật tự. Bên cạnh đó, VFF đã có văn bản gửi công an Hà Nội tăng cường các biện pháp để hỗ trợ vào đảm bảo an ninh trận đấu.

Về phía Công ty VPF, chúng tôi đã gửi công văn bản xuống câu lạc bộ, yêu cầu câu lạc bộ tổ chức một cuộc họp trước 3 ngày để chúng tôi đưa ra phương án an ninh, an toàn. Trong cuộc họp có Ban điều hành giải, Giám sát trận đấu, Ban tổ chức trận đấu, lực lượng an ninh, lãnh đạo câu lạc bộ và bộ tư lệnh cảnh sát cơ động.

Hôm đó, chúng tôi họp bàn rất nhiều phương án để đưa ra những phương án nhằm đảm bảo tuyệt đối cho trận đấu đó vì chúng tôi xác định tính chất trận đấu cũng rất căng thẳng. Về phía Ban tổ chức trận đấu có mời đại diện Công an Hà Nội đến dự.

Ban tổ chức giải yêu cầu rút kinh nghiệm với trận đấu Hải Phòng trước đó. Chúng tôi yêu cầu phải có 4 cổng từ để kiểm soát từ xa, kiểm soát các hội cổ động viên Nam Định vào sân. Khi vào vòng kiểm tra rồi đến cổng hai và bước vào cổng ba thì sẽ chặt chẽ hơn. Rút kinh nghiệm giữa trận đấu của Viettel với Hải Phòng rồi lắp đặt hệ thống đó thì đảm bảo rất tốt, nhưng ở trận này Ban tổ chức sân không triển khai được nhiệm vụ đó.

Buổi họp kỹ thuật, Giám sát trận đấu cũng kiểm tra lại tất cả nội dung đó hầu như các biện pháp không được đảm bảo. Các điều kiện không được đảm bảo nên trận đấu xảy ra các sự việc rất nghiêm trọng.

PV: Xin ông cho biết hướng giải quyết của BTC giải và phương án để hạn chế tối đa sự cố?

Ông Nguyễn Trọng Hoài: Việc xảy ra sự cố ở sân Hàng Đẫy để lại hình ảnh rất xấu với bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Chiều nay, ban điều hành giải và ban kỷ luật sẽ đưa ra án phạt, lúc đó chúng tôi sẽ thông tin tới báo chí.

PV: Công ty VPF đã làm tốt công tác truyền thông với khán giả?

Ông Nguyễn Trọng Hoài: Có thể nói, ở mùa giải 2019 công tác truyền thông của ban điều hành rất tốt. Hầu hết các câu lạc bộ có lượng khán giả tăng tinh thần cổ vũ văn minh lịch sử, để lại hình ảnh đẹp, nhưng trên sân Hàng Đẫy có 2 sự cố. Đầu tiên có thể nói là công tác tổ chức của sân Hàng Đẫy không tốt. Vấn đề thứ 2 là vẫn còn có một số cổ động viên quá khích, tinh thần, thái độ cổ vũ không lịch sự.

Qua đây, Ban điều hành giải cũng phải rút kinh nghiệm đưa ra phương án tối ưu nhất để các cổ động viên cổ vũ văn minh hết sức văn minh, nhưng có thể nói lực lượng an ninh đóng vai trò rất quan trọng. Ban tổ chức giải, Ban điều hành cố gắng đến đầu mà an ninh không vào cuộc thì rất khó khăn để tổ chức trận đấu.

PV: Đứng ở góc độ Ban tổ chức giải, ông muốn gửi gắm điều gì tới các hội cổ động viên?

Ông Nguyễn Trọng Hoài: Có thể nói, đến xem trận bóng đá là nhu cầu với người hâm mộ. Nhưng, đã đến sân thì phải thực hiện đúng quy định của pháp luật, quy chế của giải. Thứ 2 là các hội cổ động viên phải thể hiện được sự chuyên nghiệp, cổ vũ chuyên nghiệp, cổ vũ trên tinh thần xây dựng.

Dù là trên sân nhà hay sân khách thì cũng phải thể hiện sự chuyên nghiệp, văn minh, lịch sự. Tôi mong thời gian tới hội cổ động viên các câu lạc bộ ủng hộ, nhận thức sâu sắc việc mình làm. Khi đó bóng đá của chúng ta không những được nâng lên về chất lượng chuyên môn mà hội cổ động viên cũng nâng cao tính chuyên nghiệp trong cỗ vũ.

PV: Xin cảm ơn ông./.