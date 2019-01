Lịch thi đấu Asian Cup hôm nay (15/1): Australia giành vé đi tiếp?

1. Australia vs Syria (20h30, giờ Việt Nam ngày 15/1). Sau thất bại bất ngờ với tỷ số 0-1 trước ĐT Jordan trong ngày ra quân Asian Cup 2019, ĐT Australia đã lấy lại thể diện của nhà đương kim vô địch. Chiến thắng nhàn nhã và thuyết phục với tỉ số 3-0 trước ĐT Palestine phần nào cho thấy sự trở lại của thầy trò HLV Graham Arnold. Trong khi đó, ĐT Syria mới chỉ có 1 điểm sau trận hòa không bàn thắng cũng với ĐT Palestine ở lượt trận đầu tiên. Ở lượt trận thứ hai, trước một Jordan chặt chẽ và khó lường hơn nhiều, ĐT Syria đã ‘hiện nguyên hình’ bằng thất bại với tỷ số 0-2. Rõ ràng, sau những gì đã thể hiện, ĐT Syria khó lòng là đối thủ xứng tầm của Australia. Thêm nữa, ĐT Australia vẫn còn hi vọng cạnh tranh ngôi đầu bảng B với Jordan. Vì thế, họ sẽ vào sân với nỗ lực cao nhất. Dự đoán: Australia 3-1 Syria. 2. Palestine vs Jordan (20h30, giờ Việt Nam ngày 15/1). Không được đánh giá quá cao, nhưng ĐT Jordan gây bất ngờ khi toàn thắng cả hai trận đấu đầu tiên. Trong đó, ấn tượng hơn cả là thắng lợi trước nhà ĐKVĐ Australia (1-0) trong ngày ra quân. Jordan tạo "địa chấn" khi quật ngã ĐKVĐ trong trận mở màn bảng B. Ở trận đấu thứ 2, thầy trò HLV Abdullah Abu Zema thắng thuyết phục ĐT Syria (2-0) để ghi tên mình vào vòng 1/8. Nhiệm vụ còn lại của ĐT Jordan ở lượt cuối bảng B đêm nay chỉ đơn giản 1 điểm để giữ chắc ngôi đầu. Rõ ràng, 1 điểm trước ĐT Palestine yếu nhất bảng B không phải nhiệm vụ khó với Jordan ở thời điểm hiện tại. Với cùng 1 điểm như đối thủ cạnh tranh trực tiếp Syria nhưng xếp cuối bảng về hiệu số nên ĐT Palestine buộc phải thắng và thắng đậm để nuôi hy vọng. Dự đoán: Palestine 1-1 Jordan./.

