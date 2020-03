Lịch thi đấu bóng đá hôm nay (15/3): Hà Nội FC, TPHCM và HAGL ra sân

Lịch thi đấu vòng 2-League 2020 hôm nay. (Ảnh: VPF)

Theo lịch thi đấu bóng đá hôm nay (15/3), vòng 2 V-League 2020 sẽ có 4 trận đấu gồm: SHB Đà Nẵng vs Sài Gòn FC, Than Quảng Ninh vs Hà Nội FC, TPHCM vs Thanh Hóa và Viettel vs HAGL.

Trận SHB Đà Nẵng vs Sài Gòn FC sẽ diễn ra lúc 17h00 trên sân Hòa Xuân. Ở vòng 1 V-League 2020, SHB Đà Nẵng đã thua 0-1 trên sân Bình Dương còn Sài Gòn FC hòa 0-0 khi tiếp đón SLNA.

Trận Than Quảng Ninh vs Hà Nội FC sẽ diễn ra lúc 18h00 trên sân Cẩm Phả. Ở vòng 1 V-League 2020, Than Quảng Ninh đã thất bại 0-1 khi tới làm khách HAGL còn Hà Nội FC thắng 4-2 trên sân nhà trước Nam Định.

Trận TPHCM vs Thanh Hóa sẽ diễn ra lúc 19h00 trên sân Thống Nhất. Ở vòng 1 V-League 2020, TPHCM đã lội ngược dòng thắng 3-1 trên sân Quảng Nam còn Thanh Hóa thất thủ 0-1 trước Hải Phòng.

Trận Viettel vs HAGL sẽ diễn ra lúc 19h00 trên sân Hàng Đẫy. Ở vòng 1 V-League 2020, Viettel đã đánh bại Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 1-0 trên sân khách còn HAGL thắng 1-0 khi tiếp đón Than Quảng Ninh.

Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nên các trận đấu vòng 2 V-League 2020 đều không mở cửa đón khán giả.

Báo điện tử VOV sẽ tường thuật trực tuyến và cập nhật kết quả các trận đấu vòng 2 V-League 2020 diễn ra ngày hôm nay (15/3), kính mời quý độc giả quan tâm theo dõi./.