Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 3/9: Đức đại chiến Tây Ban Nha

Theo lịch thi đấu bóng đá hôm nay 3/9 và rạng sáng 4/9, các sân cỏ châu Âu sẽ sôi động trở lại với những trận đấu ở UEFA Nations League 2020/2021. Trận đấu sớm nhất và nhận được sự quan tâm nhất của người hâm mộ bóng đá thế giới là cuộc đọ sức giữa Đức vs Tây Ban Nha.



Hai gã khổng lồ của bóng đá lục địa già sẽ quyết đấu trong trận ra quân tại bảng A4. Hiện tại, cả Tây Ban Nha và Đức đều có phong độ tốt. Nếu như “Bò tót” bất bại ở 11 trận đấu gần nhất thì “Cỗ xe tăng” chỉ thua 1 ở 12 lần so tài cuối cùng.

Đức với Tây Ban Nha so tài ở UEFA Nations League (Ảnh: Getty).

Ở trận đấu đêm nay, Tây Ban Nha và Đức không có được những quân bài tốt nhất, khi các trụ cột tham dự Europa League hay Champions League 2019/2020 đang nghỉ hè. Trong khi đó, một số cầu thủ dương tính với Covid-19 cũng không được triệu tập.

Về thành tích đối đầu, Tây Ban Nha đang có nhỉnh hơn Đức khi có 3 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua ở 5 lần đối đầu gần nhất. Ở 2 trận giao hữu gần nhất thì Đức bất bại với 1 chiến thắng, 1 trận hòa trước Tây Ban Nha.

Ngoài trận đấu giữa Đức vs Tây Ban Nha, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 3/9 và rạng sáng 4/9 còn có một số trận đấu đáng chú ý khác ở UEFA Nations League 2020/2021 là Ukraine vs Thụy Sỹ, Nga vs Serbia, Thổ Nhĩ Kỳ vs Hungary, Bulgaria vs CH Ailen, Phần Lan vs Wales, Moldova vs Kosovo, Slovenia vs Hy Lạp, Quần đảo Faroe vs Malta, Latvia vs Andorra./.