Lịch thi đấu King's Cup 2019: Việt Nam và Thái Lan quyết đấu

Thứ 3, 06:15, 21/05/2019

VOV.VN - Báo điện tử VOV xin gửi tới quý độc giả lịch thi đấu King's Cup 2019, nơi Việt Nam vs Thái Lan, Ấn Độ vs Curacao so tài trong trận ra quân.

PV/VOV.VN